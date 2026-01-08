Comas: Así fue el preciso momento en que policía abate a sicario que asesinó a chofer de combi

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La noche de este miércoles 7 de enero, ocurrió un nuevo ataque al transporte público luego que el chofer de una combi en Comas fuera asesinado por un presunto sicario. Afortunadamente, un policía vestido de civil presenció el hecho y persiguió a este delincuente para luego abatirlo metros más allá.

Así fue el preciso momento en que sicario es abatido en Comas

De inmediato, la propia Policía Nacional y su comandante general, Óscar Arriola, felicitaron al efectivo por su valiente labor a pesar de que no se encontraba en funciones. Y a solo horas de este hecho, se reveló el preciso momento en que el delincuente perdió la vida a manos de un efectivo del orden.

El reloj indicaba que quedaban pocos minutos para las 11 de la noche cuando la calma se vio interrumpida cerca a la avenida Belaunde en Comas. Mientras algunos vecinos transitaban con normalidad y otros paseaban a sus mascotas, una cámara de seguridad captó el instante en que Ángel Enrique Paredes Ramos, alías "Gantu", huye a toda velocidad luego de haberle quitado la vida a un chofer de combi.

En ese momento, suboficial Erinkson Pozo Reátegui hizo su aparición buscando capturar a este delincuente tras su cometido. El efectivo se quedó a una distancia prudente del sujeto mientras que le ordenaba con firmeza que se detenga y suelte el arma.

Sin embargo, al ver que este no acataba su orden le aplicó varios disparos los cuales lograron impactar en la humanidad del sicario. Luego de ello, el sujeto cayó tendido al pavimento producto de sus heridas mientras que Pozo logró desarmarlo y controlar la situación.

Recibirá respaldo legal

En esa misma línea, el director general de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú, Máximo Ramírez, se pronunció sobre este hecho y desde ya aseguró total respaldo legal hacia el efectivo que abatió a este delincuente en caso de que se iniciara un proceso.

"El policía, Erikson Pozo Reátegui, él va a ser incentivado por la Policía Nacional y por el sector Interior, de eso tenga la seguridad. Respaldo legal lo tiene ya de parte del Ministerio del Interior y de parte del Comando de la Policía a través de Defensa legal lo están acompañando. No cabe duda que este policía tiene que ser incentivado por el hecho valeroso que él ha cometido. Él arriesgó su vida", indicó.

En resumen, cámaras de seguridad captaron el momento precisó en que un policía de civil le quitó la vida a un sicario que minutos antes había disparado a un chofer de combi.