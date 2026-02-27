Notaría desmiente a Marisel Linares: Rechazan documento que buscaba exonerarla del caso Lizeth Marzano

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La situación en torno al caso de Lizeth Marzano dio un giro inesperado este viernes, luego de que la Notaría Carpio Vélez emitiera un comunicado oficial negando la existencia del documento de donación del vehículo que habría transferido la periodista Marisel Linares a Adrián Villar, el joven que atropelló y causó la muerte de la deportista.

El documento difundido

Horas antes, medios y redes sociales habían difundido una minuta que mostraba la supuesta donación del automóvil Chevrolet Cruze, placa C4L-243, con sello, fecha y hora, en la que Linares figuraba como donante y Villar como donatario. La defensa del entorno de la periodista sostuvo que este documento la exoneraba de responsabilidad civil sobre el vehículo.

Documento notarial que acreditaba la donación del vehículo

Documento no obra en el registro

Sin embargo, la propia Notaría Carpio Vélez, a través de sus redes oficiales, aclaró que en su archivo "no obra ninguna escritura pública ni acta de transferencia" que acredite la donación del vehículo por parte de Linares a su hijastro.

Asimismo, el despacho señaló que tampoco consta en el sistema electrónico de comprobantes de pago factura o boleta vinculada a la periodista o a Adrián Villar, ni consultas biométricas con RENIEC. El comunicado enfatiza que la notaría queda a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones que correspondan.

Comunicado de la Notaría Carpio Vélez.

Un caso cada vez más complejo

La contradicción entre el documento difundido y la declaración oficial de la notaría complica aún más la situación de Linares, quien ya se encontraba en el centro de la polémica por su vínculo con Villar. Con la revelación del estudio notarial se abren más interrogantes sobre la autenticidad del documento y el proceso seguido.

Incluso en la web oficial de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), el vehículo continúa registrado a nombre de la periodista, lo que refleja la tensión entre versiones contrapuestas: por un lado, la defensa que busca desligar a Linares de la propiedad del vehículo; por otro, la notaría que niega haber tramitado la transferencia.

Vehículo continúa registrado a nombre de Linares.

La situación también pone en evidencia la importancia de los registros notariales como garantía de seguridad jurídica. Si el documento difundido no tiene respaldo en los archivos oficiales, su validez queda seriamente cuestionada.

Este giro complica la defensa de la periodista y abre un debate sobre la autenticidad de los documentos presentados en el caso. La investigación deberá esclarecer si hubo irregularidades en la supuesta transferencia y qué impacto tendrá en la responsabilidad civil y penal de los involucrados.