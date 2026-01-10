Tarapoto: Profesor acusado de violación sexual contra un menor recibió nueve meses de prisión preventiva

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Fiscalía de Tarapoto consiguió que se le ordenen nueve meses de prisión preventiva a un profesor acusado del delito de violación sexual contra un menor de edad. La investigación indica que el implicado se habría ganado la confianza de la familia para quedarse a solas con la víctima y abusar de él.

Se "ganó a la familia"

Esta medida restrictiva la consiguió el fiscal Luis Manuel Sagastegui Jáuregui, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto, del distrito fiscal de San Martín. El agraviado es un adolescente de 13 años, que habría sido ultrajado en varias oportunidades, por Jonhni Torres, cuando visitaba su casa y su madre salía a trabajar.

Gracias a su trabajo como profesor de danzas, logró ganarse la confianza de la familia y frecuentarla, quedándose a solas con el joven. La prisión preventiva se logró luego de que el magistrado presentó los presupuestos conforme a ley y los sustentó ante un juez, que le dio el visto bueno para que proceda.

Parte de las pruebas que entregó el fiscal Sagastegui Jáuregui estaban los graves y fundados elementos de convicción como las actas policiales, declaraciones testimoniales, el certificado médico legal, la entrevista única en cámara Gesell a la víctima, entre otros indicios.

La Fiscalía tarapotina desarrolla la indagación bajo estricta reserva, en cumplimiento de la normativa vigente, con el objetivo de proteger la identidad e integridad del menor. De esta forma, el Ministerio Público reafirma su compromiso de perseguir e investigar con rigurosidad todos los delitos que atentan contra la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes.

Profesor fue recluido en penal de Tarapoto

En la noche del viernes 9 de enero el maestro de danzas fue internado en el centro penitenciario de la ciudad, tras la confirmación de la medida restrictiva. Previamente, había sido agredido por la familia del menor, cuando fue detenido y se encontraba en la sede de Medicina Legal para cumplir con los exámenes de rigor.

La Policía Nacional manifestó que no es la primera denuncia que tenía por el mismo delito y ya contaba con antecedentes. Otra de las víctimas aseguraba que el abuso ocurrió en agosto del año pasado.

