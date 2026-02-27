André Carrillo confía en que Zambrano, Peña y Trauco "no hayan hecho nada indebido"

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El atacante peruano André Carrillo se pronunció sobre la situación que atraviesan sus excompañeros de selección, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes enfrentan una denuncia por presunto abuso sexual.

En declaraciones recogidas por el programa de YouTube "Full Deporte", Carrillo expresó su respaldo y confianza hacia ellos, asegurando mantener la esperanza de que no hayan hecho "nada indebido".

Respaldo público

Carrillo, actualmente jugador del SC Corinthians de Brasil, señaló que el caso es "un tema delicado" y que prefiere no profundizar en detalles por respeto al proceso judicial. Sin embargo, dejó claro que mantiene su confianza en los tres futbolistas, con quienes compartió vestuario tanto en la selección peruana como en etapas previas de sus carreras.

"Yo creo que esto es un tema delicado. Esperemos que la ley decida de la mejor manera. Pero yo confío en ellos. Estoy muy seguro que no habrán hecho una situación indebida", declaró Carrillo.

La denuncia involucra a los tres jugadores en un presunto caso de abuso sexual ocurrido en Uruguay. El proceso judicial se encuentra en curso y ha generado gran repercusión mediática, especialmente en Perú, donde los futbolistas son figuras reconocidas por su trayectoria en la selección nacional y en clubes internacionales.

El caso ha provocado que Zambrano, Peña y Trauco se mantengan alejados de la actividad deportiva mientras se desarrollan las investigaciones.

Reacciones en el entorno futbolístico

Las palabras de Carrillo se suman a un debate abierto: por un lado, quienes exigen que se respete la presunción de inocencia de los jugadores; por otro, quienes consideran que la denuncia es grave y debe ser tratada con total transparencia.

El respaldo de Carrillo refleja la solidaridad entre compañeros de selección, pero también evidencia la tensión que genera un caso de esta magnitud en el ámbito deportivo. Hacia adentro, fortalece el vínculo de confianza con sus excompañeros; hacia afuera, transmite un mensaje de cautela y apoyo en medio de un proceso judicial que aún no se resuelve.

En términos de imagen pública, la declaración busca equilibrar la defensa de la amistad y el respeto por la justicia. Al calificar el tema como "delicado", Carrillo reconoce la gravedad de la denuncia, pero al mismo tiempo reafirma su confianza en que sus compañeros no cometieron actos indebidos.

El respaldo de André Carrillo a Zambrano, Peña y Trauco marca un nuevo capítulo en la polémica que rodea a los exblanquiazules. Mientras la justicia avanza en el proceso, las palabras del delantero reflejan la solidaridad entre futbolistas y la tensión que genera un caso que involucra tanto la esfera personal como la profesional de figuras de la selección peruana.