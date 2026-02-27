¡Escena de terror en playa Miramar!: Se salvan de morir ahogados seis menores de academia prepolicial

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Una tarde que era parte de su rutina de entrenamiento casi termina en tragedia para varios jóvenes de una academia prepolicial en el litoral norte de Lima. Seis menores, todos alumnos de la academia prepolicial Marianista de Puente Piedra, estuvieron a punto de morir ahogados en la Playa Miramar, en el distrito de Ancón, cuando el mar los sorprendió con corrientes inesperadas.

El incidente ocurrió el viernes 27 de febrero, cuando los adolescentes ingresaron al agua como parte de sus actividades en la playa. Sin embargo, las olas y las corrientes los arrastraron mar adentro con rapidez, generando un cuadro de peligro que fue detectado de inmediato por personas presentes y rescatistas.

Intervención de emergencia salvó vidas

La llamada de auxilio movilizó de inmediato a diversas brigadas de rescate. Personal de salvataje, también agentes de serenazgo y unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) se desplazaron al lugar para actuar en conjunto.

Con una respuesta rápida y coordinada, los rescatistas lograron sacar a los seis jóvenes del agua y llevarlos a la orilla con vida. Tres de ellos presentaron síntomas más graves de ahogamiento y fueron trasladados de emergencia junto al resto al Centro Materno Infantil de Ancón, donde reciben atención médica y se encuentran en observación.

Las autoridades de salud también desplegaron dos ambulancias desde Los Olivos y San Martín de Porres para reforzar la atención en el sitio, mientras otra unidad permaneció en alerta por si se necesitaba apoyo adicional.

Investigaciones y medidas de seguridad

Tras el rescate, la Policía inició indagaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incidente. Aunque inicialmente se había mencionado que solo cuatro adolescentes habían estado involucrados, luego se confirmó que fueron seis los jóvenes afectados por la fuerza del mar.

Testigos de los hechos relataron momentos de tensión mientras los menores eran empujados por las corrientes, lo que bajó otras circunstancias podría haber tenido un desenlace fatal. La rápida intervención de los equipos especializados fue clave para evitar un desenlace trágico.

Usuarios en redes sociales y vecinos del distrito resaltaron la importancia de reforzar la vigilancia en las zonas de playa durante temporadas con oleajes intensos, especialmente cuando hay presencia de grupos que realizan actividades organizadas.

La municipalidad local y las autoridades de seguridad marítima recordaron a la población la importancia de respetar las indicaciones de salvataje en zonas costeras y mantenerse alerta ante signos de peligro en el mar.