¡Serpiente casi ataca a niño!: Atrapan a boa de 2 metros segundos antes de una tragedia en Iquitos

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de angustia se vivieron en la ciudad de Iquitos, cuando una serpiente apareció de forma inesperada en una vivienda y estuvo a punto de atacar a un niño de apenas 5 años. El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche en la calle 9 de Julio, en el asentamiento humano Flor de María de Colomé, ubicado en el kilómetro 7 de la carretera interprovincial de Iquitos y Nauta.

Según relataron los vecinos, la madre del menor se preparaba para bañarlo cuando notó la presencia del reptil. La serpiente, que sería una boa juvenil de aproximadamente dos metros de largo, emergió cerca del área donde se encontraba el pequeño. Por unos segundos, el peligro fue inminente.

El grito desesperado de la mujer rompió el silencio del sector y alertó a los moradores, quienes no dudaron en salir de sus casas para ayudar. Con palos y herramientas improvisadas, lograron controlar y capturar al animal antes de que ocurriera una tragedia.

Una especie común en la Amazonía

En la Amazonía peruana es frecuente la presencia de la Boa constrictor, conocida como boa amazónica. Se trata de una serpiente no venenosa que puede superar los tres metros cuando alcanza la adultez. Aunque no suele ser agresiva, puede reaccionar si se siente amenazada o si percibe movimientos que interpreta como presa.

Especialistas señalan que estos reptiles se alimentan principalmente de pequeños mamíferos y aves. Sin embargo, en zonas donde hay crecimiento urbano cerca de áreas boscosas, es más común que ingresen a viviendas en busca de alimento o refugio.

Los vecinos indicaron que esta es la segunda serpiente capturada en apenas dos días, lo que ha incrementado el temor en la comunidad. Algunos creen que podrían existir más ejemplares en los alrededores, incluso una hembra adulta cerca del lugar.

Piden limpieza de terrenos

Tras el incidente, los moradores solicitaron a los propietarios de lotes desocupados que limpien y mantengan sus terrenos en buen estado. Señalan que el monte crecido y la acumulación de desechos facilitan que estos reptiles encuentren escondite cerca de las viviendas.

También pidieron mayor presencia de las autoridades ambientales para evaluar la zona y evitar nuevos encuentros peligrosos. Aunque el menor resultó ileso, la experiencia dejó a la familia en estado de shock y a toda la comunidad en alerta.

El hecho reabre el debate sobre la convivencia entre zonas urbanas y ecosistemas amazónicos, donde la expansión de viviendas se acerca cada vez más al hábitat natural de diversas especies. Por ahora, los vecinos permanecen atentos, esperando que no vuelva a repetirse una escena que estuvo a punto de terminar en tragedia.

