Hallan cuerpo sin vida de suboficial PNP Marleni Rucana en Áncash tras varios días desaparecida

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El cuerpo de la suboficial PNP Marleni Rucana Silvestre fue encontrado sin vida durante la tarde de este viernes 27 de febrero luego de más de seis días de búsqueda tras su reporte de desaparición. El principal sospechoso de su fallecimiento es el oficial PNP José Villafán, quien se encuentra detenido por la presunta comisión del delito de secuestro.

Cuerpo de suboficial fue hallado sin vida

El cuerpo de la suboficial PNP Marleni Rucana (27) fue ubicado en el sector de Palltay, en la ciudad de Huaraz, luego de que, según información preliminar, el oficial PNP José Villafán confesara su participación y revelara el lugar donde se encontraba el cadáver.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público llegaron hacia la zona indicada por el presunto autor del delito con el fin de realizar las diligencias correspondientes.

Entre las diligencias se realizó el levantamiento del cuerpo y el inicio de las pericias forenses para determinar las circunstancias y causas del fallecimiento de la víctimas.

El hecho causó conmoción en Áncash luego de que se reportara su desaparición desde el pasado 21 de febrero y no se encuentre rastro alguno hasta la aparición de las imágenes de una cámara de seguridad donde se ve a la mujer desaparecida.

Según el registro visual, se observa a la joven policía abordando una camioneta roja marca Ford Ranger de placa BJN906 que pertenece al suboficial José Enrique Villafán Arteaga.

Ante ello, la Fiscalía intensificó las diligencias y se dio con la captura del presunto autor cinco días después del reporte de desaparición. La medida fue adoptada en medio del reclamo de la familia, que exigía mayor rapidez en las acciones.

¿Qué se encontró al interior del auto?

La investigación fiscal dio con el paradero del hermano del sospechoso el cual habría confesado el cambio del asiento del copiloto de la camioneta a pedido de su hermano.

De esta manera, el crimen habría sido manipulado con el fin de ocultar pruebas. Los peritos de la PNP encontraron un cinturón de seguridad que tenía manchas de sangre. El accesorio fue hallado dentro de una bolsa plástica con otros productos de limpieza.

El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva en contra del presunto autor argumentando gravedad del hecho y riesgo de obstaculización.

Tras seis días de búsqueda, agentes de la PNP halló el cuerpo de la suboficial PNP desaparecida Marleni Rucana .