Joven atropellado en Javier Prado salió de UCI: Padres exigen más de S/ 35 mil a conductor

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A inicios de febrero, un insólito atropello en la avenida Javier Prado dejó en coma inducido a Fernando Guerrero Flores, un joven de 21 años, al ser impactado por un auto que se desvió e ingresó a la berma.

Padres de Fernando Guerrero exigen altos gastos médicos a conductor

Tras luchar por su vida por dos semanas, Guerrero logró salir de UCI, donde había permanecido en la clínica Internacional. Pese a que está fuera de peligro, aun presenta secuelas y le espera un largo proceso de recuperación.

Ante ello, en declaraciones a Latina, la familia de la víctima exige más de S/ 35 mil por gastos médicos al conductor responsable, José Mercedes Amaya de Dios, de 81 años.

Según refiere el padre de Fernando, Arturo Guerrero, el SOAT de Amaya solo cubrió tres días de gastos en la clínica, por lo que se vieron obligados a recurrir a préstamos personales para costear lo necesario para su internamiento.

"En la vista, hasta cierto punto, veo borroso. También me duele el brazo y un poco la rodilla. Al momento de levantarme, tambaleo un poco. Al caminar, aguanto algunos minutos, pero después, empieza a aflojarse", relató la víctima.

Asimismo, de acuerdo a la denuncia de la familia, el conductor José Mercedes Amaya se mostró poco colaborador, ya que no asistió a la conciliación pactada. El hombre postergó la cita para mañana miércoles 25 de febrero.

Por si fuera poco, Arturo Guerrero también denunció irregularidades en la investigación policial: la PNP no ha brindado información actualizada sobre las diligencias y tampoco ha retenido el vehículo causante del accidente.

La familia de Fernando Guerrero, quien aun permanece convaleciente del fatídico atropello del pasado 9 de febrero, exige al conductor responsable que asuma total responsabilidad por los daños materales, físicos y el costo del tratamiento recibido.

Madre de joven también enfermó

Pocos días después del accidente, el padre de Fernando había revelado a Exitosa lo delicado de la situación de su hijo, pues aun no reaccionaba y necesitaba respiración artificial.

Sumado al sufrimiento de la familia por el accidente que dejó herido al joven de 21 años, su madre también resultó con complicaciones cardíacas por el impacto emocional de lo acontecido. por lo que también fue internada.

"A mi esposa le ha chocado más y como ella es delicada del corazón ha sufrido un preinfarto en la misma clínica, pero he tenido que internarla en el [Hospital] Almenara porque su estado es delicado", indicó.

Tras permanecer en estado crítico, el joven que fue atropellado en la Javier Prado logro salir de UCI y ahora sus padres exigen S/ 35 mil a conductor responsable por gastos médicos.