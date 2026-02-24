Francisco Sagasti afrontará audiencia preliminar por presunto abuso de autoridad durante su gobierno

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial anunció que el próximo 26 de marzo, a las 9:00 a. m., se llevará a cabo una audiencia preliminar virtual de control de acusación contra el expresidente Francisco Sagasti Hochhausler. La sesión estará a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en el marco del proceso que se le sigue por presunto abuso de autoridad.

La medida fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales del Poder Judicial, donde se precisó que la audiencia será parte de la etapa de control de acusación, paso previo a una eventual apertura de juicio oral.

#AudienciaPJ Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programa para el 26 de marzo, a las 9:00 horas, audiencia preliminar virtual de control de acusación en el proceso contra el expresidente Francisco Sagasti Hochhausler. pic.twitter.com/BFnUd15lZS — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) February 24, 2026

Nota en desarrollo...