Francisco Sagasti afrontará audiencia preliminar por presunto abuso de autoridad durante su gobierno

El Poder Judicial programó para el 26 de marzo una audiencia virtual de control de acusación contra el expresidente, en el marco del proceso que se le sigue por presunto abuso de autoridad durante su gestión.

Audiencia gira en torno al caso del pase a retiro de altos mandos de la PNP.
24/02/2026

El Poder Judicial anunció que el próximo 26 de marzo, a las 9:00 a. m., se llevará a cabo una audiencia preliminar virtual de control de acusación contra el expresidente Francisco Sagasti Hochhausler. La sesión estará a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en el marco del proceso que se le sigue por presunto abuso de autoridad.

La medida fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales del Poder Judicial, donde se precisó que la audiencia será parte de la etapa de control de acusación, paso previo a una eventual apertura de juicio oral.

Nota en desarrollo...

