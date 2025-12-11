"Es prácticamente un GENOCIDIO": Habla joven que denunció la escasez de Tacrolimus en EsSalud

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Caterina Foresti, joven que expuso en redes sociales el desabastecimiento del medicamento Tacrolimus en EsSalud, calificó como "un genocidio" lo ocurrido. Dicho fármaco es indispensable para pacientes que han recibido un trasplante, como en el caso de su padre.

"Un genocidio"

Días atrás la joven expuso la problemática que se viene suscitando por la falta de este fármaco que es sumamente vital para aquellos pacientes trasplantados. Desde un inicio del diálogo, la fémina fue tajante con su postura.

"Es un tema escandaloso, que es prácticamente un genocidio el que nos está haciendo EsSalud, el Minsa, la Digemid y encima engañándonos de una manera tan cruel con algo tan delicado", manifestó.

Adicionalmente, reveló que ha recibido mensajes de personas que señalaban que debido a la escasez de Tacrolimus, pacientes han presentado una tonalidad amarilla en su cuerpo, pálidos y sin fuerzas. "Es una cosa bien fuerte de ver", subrayó.

De igual manera, Caterina trajo a la memoria que la situación se tornó complicada cuando le notificaron que este medicamento no iba a estar, pese a que en 2021, año en que su padre recibió un trasplante, los médicos aseguraron que a como de lugar dicha medicina estaría disponible debido a que el Estado era el encargado de darlo.

"Uno se queda completamente en shock pensando en cuántas vidas se van a perder justamente por la falta de este medicamento. Es una completa desorganización que yo no entiendo por qué no han previsto esto antes, que no lo hayan previsto es una gota que rebalsa el vaso completo", aseveró Foresti.

Se pronuncia sobre comunicado de Minsa

Luego de viralizarse el video de Caterina Foresti en el que visibiliza la situación crítica en EsSalud por la falta de Tacrolimus, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que se pronunciaban sobre lo ocurrido.

Sobre ello, la joven manifestó que el pronunciamiento del Minsa "era un parche" a fin de decir que sí había un almacen que contaba con stock del medicamento, sin embargo, aseguró que ello no fue así.

"La gente fue a recibir sus medicamentos y algunos le dieron medicina para pocos días de 7 a 5. Algunos no recibieron medicación porque se agotó. Mintieron", sostuvo.

Es así como luego de dar a conocer el desabastecimiento de Tacrolimus en Essalud, fármaco vital para pacientes trasplantados, la joven Caterina Foresti calificó la situación como "un genocidio" que afecta a personas como es el caso de su padre.