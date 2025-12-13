Javier Velásquez Quesquén: "Mientras Lambayeque no tiene agua ni hospitales, las autoridades gastan en fiestas y árboles"

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista concedida a Exitosa Chiclayo, el excongresista y dirigente aprista, Javier Velásquez Quesquén, lanzó duras críticas contra la actual clase política de Lambayeque, señalando al partido Alianza para el Progreso (APP) como responsable, según sus palabras, del deterioro de los servicios básicos y del sistema de salud en la región.

Velásquez Quesquén critica gestión en Lambayeque

Durante el programa Exitosa Perú, Velásquez afirmó que "APP se ha convertido en el cáncer de Lambayeque", cuestionando directamente la gestión del exgobernador regional Humberto Acuña, cuya obra emblemática, la avenida Chiclayo, fue calificada por el exparlamentario como "una porquería que no sirve para nada".

Asimismo, recordó los casos de corrupción que han marcado a la política regional, señalando que "muchos que decían tener las manos limpias, como Roberto Torres, terminaron con las manos sucias".

El dirigente aprista cuestionó con severidad la precariedad de los servicios básicos en varios distritos de la región, poniendo como ejemplo a Ciudad Eten, donde según indicó el servicio de agua y desagüe solo funciona dos horas al día, situación que también se repite en Pácora y otras localidades.

"¿Cómo es posible que mientras la población no tiene agua ni servicios básicos, las autoridades estén celebrando aniversarios, organizando fiestas y gastando dinero público en árboles decorativos?", expresó.

Velásquez calificó esta conducta como una muestra de incompetencia y frivolidad, señalando que este tipo de decisiones atentan directamente contra las necesidades básicas de la población lambayecana.



APRA tuvo una mejor gestión en Salud, según Velásquez

En materia de salud, el excongresista fue aún más crítico. Calificó a los hospitales de la región como una vergüenza, y denunció que EsSalud se ha convertido en un "botín electoral" de los Acuña, una situación que, a su juicio, "debe terminar de inmediato".

En contraste, Velásquez defendió la gestión del Partido Aprista Peruano, recordando que durante su gobierno se impulsó la construcción de hospitales como el Luis Heysen y el Hospital Belén de Lambayeque, los cuales afirmó fueron clave durante la pandemia del COVID-19.

"Si estos hospitales no hubieran existido, muchos lambayecanos habrían muerto. Ferreñafe fue uno de los focos más golpeados por la pandemia y recién ahora se está entregando la buena pro de su hospital", sostuvo.

Finalmente, el dirigente aprista enfatizó la urgente necesidad de construir un hospital oncológico en Lambayeque, señalando que la región no puede seguir postergando una infraestructura vital para la atención de pacientes con cáncer. "Lambayeque necesita un hospital oncológico. No podemos seguir mirando al costado mientras la gente muere por falta de atención", concluyó.