Gobernador de Cusco culpa a TGP por no poder llegar a comunidades de La Concepción: "Priorizan sus utilidades"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La situación en la provincia de La Concepción en Cusco continúa siendo complicada luego de la deflagración y fuga de gas en uno de los ductos que transporta el gas de Camisea. Este incidente ha puesto en descubierto una serie de problemáticas en la zona las cuales se venían arrastrando desde hace varios años.

Acusa a TGP de evitar comunicación con comunidades

Ante esta situación, Exitosa conversó con el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo para conocer al detalle las medidas que se vienen tomando para darle solución a esta crisis energética. En primer lugar, la autoridad indicó que no hay reporte de personas heridas de gravedad a raíz del incidente en el gaseoducto.

"Hasta el momento no tenemos reportes de daños personales o que afecten a la vida humana. Son lugares alejados, aislados y donde el propio Consorcio Camisea no tiene una sola participación que nos permita mejor comunicación y conexión", indicó.

En esa misma línea, Salcedo comentó las problemáticas que existen en la zona y culpó directamente a la empresa Transportadora de Gas del Perú de no permitir obras para garantizar mejor acceso.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, manifestó que la comunicación con las comunidades de La Concepción, provincia donde ocurrió la fuga y deflagración de gas, es básica debido a impedimentos de la empresa TGP.... pic.twitter.com/zouqDAIEDv — Exitosa Noticias (@exitosape) March 5, 2026

Según precisó, la empresa en mención pone diferentes trabas para que el gobierno regional pueda realizar obras para la mejorar de las comunidades dentro de La Convención. El gobernador condenó este hecho ya que este grupo de personas fueron las que aprobaron las operaciones de dicha compañía.

"Es el gas más caro que se paga en la zona y es la realidad cuando tú tienes una empresa que solo prioriza su actividad y no como tener una relación fluida con las comunidades nativas que son los que han dado la licencia social", añadió.

Solicitará reunión con premier y José Balcázar

Buscando poner fin a esta complicada situación, la máxima autoridad de la región indicó que ha solicitado un reunión de urgencia con el presidente de la República, José María Balcázar, la premier, Denise Miralles, y otras autoridades. El gobernador exigió que se hagan presentes representantes de Osinergmin, OEFA, entre otros, para así llegar a un acuerdo que beneficie a todos.

"Como gobierno regional sentimos impotencia y esta vez estamos solicitando una reunión del más alto nivel esperando ser escuchados por el presidente y también por la premier", finalizó.

