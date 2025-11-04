Delincuentes disparan contra casa de mujer en SJL tras denunciar extorsión: Exigían S/400 mensuales

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una mujer de San Juan de Lurigancho (SJL) denunció ante la Policía Nacional del Perú (PNP) ser víctima de extorsión por parte de una banda criminal, que le exigía un pago mensual de S/400 a cambio de no atentar contra su negocio. Tras presentar la denuncia, los delincuentes dispararon contra su vivienda como represalia, acusándola de ser una "soplona".

Durante el ataque, su madre de 75 años se encontraba descansando en la casa. Los proyectiles impactaron en la pared y la puerta de su habitación, muy cerca de la cama donde dormía. "Quisieron matar a mi madre", declaró la hija a Latina. El hecho generó una fuerte crisis emocional en la anciana, quien decidió mudarse con un familiar por temor a un nuevo atentado.

La víctima teme por su seguridad y pide garantías al Ministerio del Interior. "Ya no podemos vivir tranquilos en nuestra propia casa", lamentó, mientras las autoridades continúan las investigaciones para dar con los responsables del ataque.

Banda 'La Batería de Taquire' estaría detrás del atentado

Según la denuncia, la familia habría recibido mensajes amenazantes en los que los criminales se adjudican el ataque. En uno de ellos, le advirtieron que el atentado era "por soplona", lo que refuerza la hipótesis de que la banda 'La Batería de Taquire' estaría detrás del hecho.

Este grupo delictivo, conocido por operar en SJL, fue intervenido recientemente durante una boda en la que se detuvo a 12 presuntos integrantes. Las amenazas contra esta familia no son nuevas: comenzaron en 2021, cuando los delincuentes exigieron el pago de un cupo mensual. Ese mismo año, apuñalaron al nieto de la víctima, de solo 13 años, quien permaneció en la UCI tras el ataque.

La mujer identificó a Eduardo Ronald Taquire Ramos como el agresor de su nieto y uno de los miembros de la organización criminal. "No tengo nada que ver con ellos, mucho menos mis hijos. El problema que tuve con ellos fue hace tres años", aseguró, pidiendo que la justicia actúe antes de que vuelva a ocurrir una tragedia.

Autoridades piden denunciar casos de extorsión

Frente a la creciente ola de violencia en San Juan de Lurigancho, las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza. La Policía Nacional del Perú cuenta con la línea 105, disponible las 24 horas, para recibir denuncias por robo, extorsión, estafa u otros delitos.

También se puede enviar mensajes por WhatsApp a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156, donde los agentes recogen la información y derivan los casos a las unidades especializadas.

La familia afectada espera que las investigaciones avancen y que los responsables del atentado sean capturados. Mientras tanto, la madre y sus hijos viven con miedo en SJL, conscientes de que su decisión de denunciar podría haberles costado la tranquilidad.