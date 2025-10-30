Fiscalía solicita nueves meses de prisión preventiva contra implicados en asesinato de madre e hija en SJL

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público (MP) solicitó nueve meses de prisión preventiva para los investigados Carlos Gutiérrez (18) y un menor de 16 años, presuntos autores del asesinato en contra de una madre y su hija. La medida alcanza a otro implicado por la receptación agravada de los móviles que fue arrebatado a las féminas.

Solicitan prisión preventiva

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho-Zona Baja (Tercer Despacho) solicitó la medida cautelar para continuar las investigaciones con los imputados bajo resguardo policial, con el fin de continuar las investigaciones sin correr el riesgo de fuga u otra interferencia.

La prisión preventiva solicitada recae en Carlos Gutiérrez y un menor de 16 años, cuya identidad se mantiene en reserva; ambos serían los dos autores directos del ataque con arma blanca el contra de Diana Portella y Litzy Espinoza, interceptadas en el jirón Los Ébanos, en inmediaciones del parque Naciones Unidas, para despojarles de sus pertenencias. Ante su resistencia, fueron cruelmente asesinadas. Los dos presuntos autores son imputados por el delito de robo agravado.

Además, el tercer implicado, Deibi Poma (26), se le encontró los dos celulares arrebatados de ambas víctimas, los autores del delito dejaron los móviles en el domicilio de Poma, donde finalmente fue capturado. Este tercer integrante se encuentra procesado por el delito de receptación agravada.

En la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) que dio con la captura de los implicados, se detuvo a un cuarto involucrado, un menor de 17 años a quien se le dictó detención preliminar, detenido en flagrancia delictiva por encontrar gran cantidad de droga en el inmueble donde reside.

A los cuatros sujetos mencionados, se les dictó detención preliminar el pasado 24 de octubre; sin embargo, ahora solo a tres de los detenidos se les ha solicitado el pedido de prisión preventiva.

La fiscal provincial a cargo de la solicitud Milena Morales Rondinelli justificó tal pedido para garantizar un debido proceso en contra de los acusados y a favor de las dos agraviadas.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía solicitó prisión preventiva por nueve meses para Carlos Gutiérrez (18) y un menor 16 años de edad, investigados por los delitos de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Diana Portella y Litzy Espinoza, madre e hija que fallecieron luego de ser... pic.twitter.com/qjyBJiv9fk — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 30, 2025

Tras permanecer en detención preliminar, ahora los presuntos culpables afrontarán el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía tras el ataque en contra la madre e hija.

Presunto autor pidió perdón

El doble crimen ocurrido durante la madrugada del jueves 23 de octubre terminó con la vida de una madre de familia y una de sus hijas cuando fueron atacadas por dos de los cuatro delincuentes incriminados.

Durante la noche del mismo jueves, la PNP capturó a los cuatros sospechosos, información confirmada por el coronel PNP Marcial Flores, jefe de la Dipol Este 1, en conferencia de prensa. En esta, durante la presentación de los delincuentes, uno de ellos pidió perdón a los familiares de las víctimas ante el cobarde ataque.

Los deudos de la madre Diana Portella y su hija, Litzy Espinoza, piden justicia ante el caso que refleja la alta criminalidad bajo la que viven los ciudadanos de la capital.