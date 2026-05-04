Beca Bicentenario: Conoce las medidas del Pronabec ante becarios que no retornen al Perú

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Pronabec ha iniciado un proceso de reingeniería profunda que pondrá bajo la lupa a los beneficiarios de la Beca Generación Bicentenario. El objetivo es claro: establecer nuevas y estrictas condiciones que aseguren que los profesionales formados en las mejores universidades del mundo retribuyan la inversión del Estado, garantizando que su talento revierta directamente en el desarrollo del país.

Una inversión de hasta S/ 640,000 por becario

El costo de formar talento en el exterior representa un esfuerzo fiscal significativo. Según el director ejecutivo del Pronabec, Enrique Chon, el Estado invierte en promedio S/. 280,000 por cada beneficiario de la Beca Bicentenario; sin embargo, en casos de alta especialización, como un MBA en Chicago, la cifra ha superado los S/. 640,000.

"Es un presupuesto que gasta el Estado, sale de las arcas del Estado, debe ser visto como una inversión y debe ser retribuido en favor del país como cualquier inversión pública", refirió el titular de la institución.

Explicó que, si bien cada becario firma un compromiso de servicio al Perú para ser ejecutado una vez que acabe sus estudios en el exterior y retorne al país, las exigencias se han ido suprimiendo progresivamente con el tiempo.

Pronabec endurece medidas ante fuga de talentos

Para frenar que entre el 30% y el 40% de becarios no retorne al país, el Pronabec evalúa restablecer la figura del aval. Bajo este esquema, si el beneficiario decide quedarse en el extranjero, su garante deberá devolver la totalidad de la inversión estatal.

Según Enrique Chon, cuando esta medida existía, la deserción apenas estaba entre el 5% y 15%. Además del control financiero, la reingeniería contempla:

Retribución académica: Obligación de dictar cátedra (aprox. 200 horas) para transferir conocimientos.

Obligación de dictar cátedra (aprox. 200 horas) para transferir conocimientos. Fiscalización laboral: Seguimiento permanente para asegurar que el becario trabaje en su área de especialidad.

Seguimiento permanente para asegurar que el becario trabaje en su área de especialidad. Cierre de brechas: Orientar las becas exclusivamente a carreras priorizadas por los planes de desarrollo regional y la demanda ocupacional del Perú.

El futuro de la Beca Generación Bicentenario para el próximo año depende de una decisión política. Enrique Chon, titular del Pronabec, advirtió que actualmente no cuentan con presupuesto para lanzar la convocatoria 2026.

Ante este escenario, la institución acude hoy lunes a la Comisión de Educación del Congreso para solicitar una partida adicional de 17 millones de soles. Este monto es el mínimo requerido para financiar 150 nuevas becas de alta especialización en el extranjero y evitar que el programa se detenga.