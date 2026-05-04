Magdyel Ugaz sorprende con EMOTIVO regalo a su madre: "Cobraba en micro y ya le compré su departamento"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magdyel Ugaz conmueve al revelar que cumplió el sueño de su madre: ¡le compró un departamento! La actriz peruana contó detalles de su vida y cómo su progenitora y su madre dieron su mayor esfuerzo para sacar adelante a su familia.

Magdyel Ugaz cumplió el sueño a su madre

Magdyel Ugaz dejó el papel de 'Teresita' en la serie 'Al Fondo Hay Sitio' para formar parte del elenco de 'Señora del Destino' con el personaje de Belén Ruiz, a quien ella misma calificó como una "mujer que vive en la oscuridad, pero tiene una historia dura, de dolor".

En medio de esta nueva faceta en su vida artística, la actriz brindó mayores detalles en una reciente entrevista a Trome, pero lo que más destacó fue cuando aseguró que ahora valora más el tiempo en familia que el éxito profesional. "En momentos en que pensaba que el éxito era esencial para ser feliz, me sentí más vacía", comentó en un inicio.

Seguidamente, precisó sentirse "tranquila y en paz" tras cumplir uno de sus mayores anhelos: comprarle un departamento a su madre, Blanca del Castillo, para darle mayor estabilidad tras años de esfuerzo. Pues bien, la artista peruana no pudo evitar mencionar a su progenitora y a su padre, quien falleció en 2019, como dos personas que siempre buscaron la forma de sacar adelante a su familia, así ello conlleve varios sacrificios.

Magdyel Ugaz agradecida con esfuerzo de sus padres

Según precisó, su papá trabajó como chofer de transporte público, mientras que su madre trabajaba como cobradora de pasajes, antes de mudarse al extranjero en busca de una mejor vida para la familia. Al recordar sus orígenes, Magdyel Ugaz no pudo resaltar que, pese a las dificultades económicas, sus padres siempre priorizaron su bienestar y educación, inculcándole valores de esfuerzo y perseverancia.

"Trabajaban mucho. Mi papá era chofer de micro y mi mamá cobraba; después se fue al extranjero", relató. "Ahora la tengo todos los días conmigo, vive al lado. (¿En un departamento que tú le has comprado?) Así es, vemos la telenovela juntas", señaló a Trome.

Magdyel Ugaz compró un departamento para su madre.

¿Magdyel Ugaz encontró el amor?

Otra inesperada revelación fue que la actriz sostuvo que hace pocos meses terminó una relación. "Fue algo muy lindo, pero nos separamos porque ya no estábamos en el mismo baile, ni la misma canción y llevábamos otro ritmo", puntualizó. Finalmente, precisó que está soltera y se siente bien con ello.

Es así como la actriz Magdyel Ugaz vuelve a sorprender a sus seguidores y esta vez al recordar sus orígenes y el esfuerzo de sus padres para sacarla adelante. Según contó, no dudó en cumplir uno de los sueños de su madre: la compra de un departamento.