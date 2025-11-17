¿Desde qué fecha pagarán la gratificación en diciembre? Conoce AQUÍ desde cuándo se dará este beneficio

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la llegada por las fiestas de fin de año, los trabajadores formales cuentan con el derecho a recibir la gratificación por Navidad. Conoce en la siguiente nota desde cuándo podrías esperar recibir este beneficio en el mes de diciembre,

¿Quiénes tienen derecho a recibir la gratificación?

La gratificación es un derecho de los trabajadores de la actividad privada que son entregadas en los meses de julio y diciembre según lo establece la Ley 27735 con motivo de Fiestas Patrias y Navidad.

Esta es una compensación obligatoria que se brinda a los trabajadores por los servicios prestados. De esta manera, se percibe una remuneración adicional al sueldo habitual si se sigue con los requerimientos establecidos.

Es requisito que el trabajador se encuentre registrado en planilla para poder percibir el beneficio. Adicionalmente, el empleador debe estar laborando en el momento en que se entregue el beneficio.

Para tener derecho a este beneficio el trabajador debe haber laborado dentro de un semestre, es decir, del 1 de enero al 30 de junio y/o del 1 de julio al 31 de diciembre. Con ello, se debe cumplir con al menos 1 mes calendario de labores.

El monto a recibir depende de los meses laborados en el semestre. Es decir, si se cuenta con los seis meses completos, se otorgará una remuneración integra de un sueldo completo. Si por el contario se laboro meses parciales, se entrega un sexto por cada mes laborado en el semestre.

¿Cuándo se pagará la gratificación?

De acuerdo a la normativa, el plazo para pagar la gratificación está establecido para la quincena de julio, en el primer semestre, y 15 de diciembre, para el segundo.

Esa es la fecha límite para el abono en las cuentas de los empleados. Sin embargo, el pago puede ser realizado desde el 1 de diciembre. De esta manera, puedes esperar que algunos empleadores emitan el pago desde esta fecha hasta quincena del mes.

Este beneficio llega luego de haber recibido la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) en el mes de noviembre, que de la misma manera que la 'grati' es entregada solo dos veces al año.

