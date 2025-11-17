RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Aprueban informe

Comisión de Ética iniciará investigación contra Lucinda Vásquez por el 'Caso Cortaúñas'

La Comisión de Ética aprobó el inicio de la investigación en contra de la congresista Lucinda Vásquez por el 'Caso Cortaúñas'.

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/11/2025

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República declaró procedente la denuncia de oficio en contra de la congresista Lucinda Vásquez Vela, de tal manera, quedó aprobado el inicio de la investigación.

Aprueban investigación contra Lucinda Vásquez

Con ocho votos a favor, tres en abstención y cero en contra, los miembros de la Comisión de Ética aprobaron el inicio de la investigación en contra de la parlamentaria tras la difusión de una fotografía donde se aprecia a personal de su despacho ejerciendo labores ajenas a las parlamentarias.

De tal manera, se aprobó, por mayoría, el informe de calificación en la denuncia contra la parlamentaria por presunta falta ética. Con ello, se da inicio a un siguiente paso en la denuncia contra Vásquez.

Como se recuerda, el pasado 3 de noviembre se evaluó la denuncia de oficio presentada en contra de la legisladora, siendo el primer paso de la investigación. Aquel día se aprobó con 7 votos a favor formular la denuncia. 

Ahora, este 11 de noviembre, se aprobó tal denuncia de oficio con imputaciones por la infracción a los principios de respeto y responsabilidad del Código de Ética Parlamentaria.

Lee también

Noticia en desarrollo...

Lee también

