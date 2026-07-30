Policía exige a 'China Yessenia' entregarse a la justicia por incendio que dejó 10 muertos en La Victoria: "Que se ponga a derecho"

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo, lanzó un firme llamado a 'China Yessenia' para que se entregue a las autoridades y responda por los señalamientos que la vinculan con las investigaciones del incendio ocurrido en un inmueble de La Victoria, donde murieron diez personas.

Durante una declaración que brindó Exitosa, el oficial sostuvo que la Policía trabaja con base en evidencias y que toda la información recopilada será puesta a disposición de las instancias correspondientes para determinar las responsabilidades.

"Nosotros, con objetividades, las evidencias que estamos contra estos irrecuperables las vamos a poner a evaluación. Aprovechamos la presencia de ella para decirle que se ponga a derecho. Ella sabe qué es lo que tiene que responder a la justicia y nosotros le decimos: es mejor que se ponga a derecho, porque la vamos a capturar", expresó Revoredo.

Las declaraciones se producen mientras las autoridades profundizan las investigaciones para determinar las circunstancias que rodearon el siniestro, considerado uno de los hechos más graves registrados recientemente en la capital.

Revoredo advierte sobre estructura criminal

El jefe policial indicó que detrás de los hechos existiría una organización con una estructura claramente definida, integrada por diversos actores que operarían en el sector informal y que, según dijo, recurrirían a actos de intimidación para mantener el control de determinadas zonas.

En ese sentido, precisó que las investigaciones apuntan a un grupo numeroso de personas presuntamente involucradas en actividades delictivas.

"Hay un aproximado de doce de la parte de la víctima y dieciséis de la línea de los bandos. Ese es el sector informal de este medio. Hay periféricos, hay controladoras, que son las que, según ellas, limpian el espacio; son las que acosan a quienes no pertenecen a sus líneas y les perturban el trabajo

Asimismo, sostuvo que varias de estas personas ya fueron intervenidas anteriormente por hechos de similares características y que la Policía mantiene un seguimiento constante de sus movimientos.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El general PNP Víctor Revoredo exhortó a 'China Yessenia' a ponerse a disposición de las autoridades tras ser vinculada a las investigaciones por el incendio que dejó 10 personas fallecidas en La Victoria.



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Investigación continúa tras tragedia en La Victoria

El incendio que dejó diez fallecidos continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan determinar las causas del siniestro y establecer si existieron acciones criminales relacionadas con disputas entre grupos vinculados al comercio informal.

Revoredo enfatizó que la Policía Nacional seguirá recopilando pruebas y realizando diligencias para esclarecer completamente el caso. También reiteró que ninguna persona que resulte implicada quedará fuera del alcance de la justicia.

El oficial remarcó que el objetivo de las investigaciones es desarticular las estructuras criminales que operan en distintos sectores de Lima y garantizar que los responsables respondan ante las autoridades competentes.

Las declaraciones del general Víctor Revoredo reflejan el avance de las investigaciones en torno al incendio de La Victoria y el compromiso de la PNP por identificar a todos los presuntos responsables.

Mientras continúan las diligencias, el llamado a 'China Yessenia' para que se entregue voluntariamente marca un nuevo episodio en un caso que mantiene la atención pública por la magnitud de la tragedia y la posible participación de organizaciones criminales.