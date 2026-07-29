Jinete de la PNP sufre aparatosa caída durante la Gran Parada Cívico Militar en la avenida Brasil

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP) sufrió una caída mientras participaba como jinete de la Policía Montada durante la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar 2026. El hecho ocurrió en la avenida Brasil y generó la rápida intervención de sus compañeros frente al público.

Efectivo fue auxiliado tras caer del caballo durante recorrido oficial

El incidente ocurrió cuando la delegación policial avanzaba como parte del tradicional desfile por las celebraciones de Fiestas Patrias 2026. De acuerdo con imágenes difundidas por asistentes, el efectivo cayó al suelo mientras montaba el caballo y permaneció algunos momentos en la pista.

El policía quedó tendido tras la caída y fue atendido inmediatamente por otros integrantes de la institución que se encontraban participando en el desfile. El agente pudo incorporarse después del apoyo recibido y fue retirado del lugar caminando.

La escena fue registrada en videos compartidos por personas que se encontraban en los alrededores de la avenida Brasil. En las imágenes se observa cómo varios policías se acercan al jinete para brindarle ayuda luego del accidente ocurrido durante la actividad oficial.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la identidad del efectivo involucrado ni se ha precisado la gravedad de las lesiones que pudo presentar después de la caída. La PNP no difundió mayores detalles sobre el estado del agente.

Desfile Cívico-Militar reunió a delegaciones de las fuerzas del orden

La Gran Parada y Desfile Cívico-Militar 2026 contó con la participación de delegaciones de las Fuerzas Armadas, la PNP y otras instituciones del Estado. El evento se desarrolló en la avenida Brasil como parte de las actividades por la independencia del Perú.

El recorrido reunió a autoridades, integrantes de las instituciones participantes y ciudadanos que acudieron para observar las diferentes delegaciones que desfilaron durante la jornada. La presencia de la Policía Montada formó parte del despliegue preparado para la ceremonia oficial.

El hecho del jinete de la PNP que sufrió una caída durante el desfile militar fue uno de los momentos registrados por los asistentes. Las imágenes permitieron observar la asistencia inmediata que recibió el efectivo por parte de sus compañeros.

La caída del integrante de la Policía Montada ocurrió durante una actividad pública que reunió a representantes de las fuerzas del orden en Lima. El personal policial que participaba en el evento continuó con el desarrollo del desfile tras atender al agente.

El agente fue auxiliado luego del accidente registrado durante la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar 2026, mientras las autoridades no brindaron información adicional sobre posibles lesiones. El incidente quedó registrado durante el recorrido oficial en la avenida Brasil.