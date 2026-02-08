Marina de Guerra del Perú y EEUU rescatan a 27 tripulantes tras incendio de embarcación "La Peña"

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Orgullo peruano! La Marina de Guerra del Perú, en trabajo conjunto con Estados Unidos, ejecutó un exitoso rescate de 27 tripulantes atrapados en el incendio de la embarcación venezolana "La Peña", al noroeste del archipiélago ecuatoriano de Galápagos.

Operativo internacional logra rescate de 27 tripulantes tras incendio sobre el mar

Nuestra Marina lo hizo a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), mientras que EE.UU. accionó mediante la Guardia Costera. El despliegue se desarrolló pese a la distancia y magnitud del siniestro.

Las causas del incendio de la embarcación extranjera aun son materia de investigación, la cual estará a cargo de las autoridades venezolanas.

El heroico y solidario operativo, comunicado por el Ministerio de Defensa, resultó memorable gracias a la activación inmediata de los protocolos de búsqueda, rescate y asistencia internacional.

Inicialmente, la emergencia ígnea fue detectada por el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate, que activó los procedimientos correspondientes de inmediato. Ello involucró estratégicamente a la Guardia Costera estadounidense y a la colaboración del buque tanque "Seaways Kenosha".

#NotaDePrensa | Marina de Guerra del Perú y de EE. UU. rescatan a 27 tripulantes tras incendio en embarcación extranjera.



Conoce todos los detalles aquí. ➡️ https://t.co/dtqc5sJSBe pic.twitter.com/sO1a2gkDJN — Mindef Perú (@MindefPeru) February 8, 2026

Este buque desvió su curso para ejecutar la evacuación bajo el mando de la Autoridad Marítima Nacional, logrando poner a buen recaudo a los 27 ocupantes, sin registrarse heridos ni fallecidos. Todos ellos fueron retornados al Puerto del Callao.

