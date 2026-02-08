Embajador de EE.UU. en Perú confirma llegada de Marco Rubio para fortalecer relación bilateral

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de los 200 años de relación bilateral entre Perú y Estados Unidos, el secretario de Estados, Marco Rubio, llegaría al territorio nacional como muestra de fortalecimiento entre ambas naciones. Así lo confirmó el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien ya se encuentra establecido en el país desde enero.

Marco Rubio llegará al Perú en 2026

Durante el evento Perú en Bici en el parque Washington, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, fue partícipe de este evento realizado durante la mañana de este 8 de febrero.

En declaraciones para Canal N, el embajador Navarro confirmó que el secretario de Estados, Marco Rubio, va a venir al Perú durante este 2026, ello en el marco de los 200 años de relación bilateral entre ambos países.

Navarró resaltó la relación entre ambas naciones. "Somos familia", destacando que su esposa es de nacionalidad peruana. "Estados Unidos y Perú son familia también", precisó.

El embajador precisó que la meta de este tipo de encuentros es "fortalecer nuestras relaciones", lazos que se verían consolidados como parte de la agenda bilateral de ambos países.

Bernie Navarro en Perú

El pasado 29 de enero, Bernie Navarro inició oficialmente su gestión diplomática en el Perú tras ser declarado como embajador de Estados Unidos en el país.

Durante la ceremonia, Navarro resaltó que su llegada al Perú es un hecho inusual en los últimos años y que refleja la importancia del gobierno de Donald Trump en contar con presencia en el territorio nacional.

"Perú es muy importante. Muy rara vez un presidente norteamericano ha designado un embajador político en el Perú. Mi nombramiento por el presidente Trump refleja la importancia de la relación con Perú. El trabajo bilateral es una prioridad"

200 años de relación bilateral

Este 2026 se conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos cuyo aniversario oficial se celebrará este 2 de mayo consolidando una relación forjada durante dos siglos.

Dentro de los intercambios entre ambas naciones se encuentran reflejados en espacios emblemáticos en ciudades. En el caso peruano, la Plaza Washington y el Parque Kennedy, en Lima; mientras que en Estados Unidos se cuentan con la calle Yma Sumac en Los Ángeles y Perú Boulevard en Nueva Jersey.

