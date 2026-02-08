Horror en Barranca: Hallan muerta a menor desaparecida hace un mes tras salir hacia su colegio

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ciudad de Barranca vive momentos de conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente de tan solo 14 años, reportada como desaparecida hace un mes. El desenlace trágico ha generado indignación de los vecinos y familiares de la menor y cuestionamientos hacia la Policía Nacional por presunta negligencia en la atención de la denuncia inicial.

El padre de la niña relató que acudió a la comisaría a las 7:00 p.m. para reportar la desaparición, pero denunció públicamente que recién fue atendido a la 1:00 a.m. del día siguiente. Esta demora ha sido duramente criticada por la comunidad, que considera que las primeras horas son cruciales en casos de desaparición de menores.

Las últimas imágenes registradas por cámaras de seguridad mostraron a la adolescente subiendo al auto de su vecino, quien se convirtió en el principal sospechoso. El hombre fue detenido y trasladado a la comisaría, donde se produjo una gresca: vecinos indignados intentaron agredirlo mientras era conducido por los agentes.

Plantón ciudadano

Al día siguiente de la denuncia, decenas de vecinos realizaron un plantón frente a la comisaría de Barranca, exigiendo justicia y señalando negligencia policial. La protesta reflejó el malestar de la población, que reclama mayor eficacia en la respuesta institucional ante desapariciones.

Vecinos realizaron plantón frente a comisaría e intentaron agredir al presunto responsable del asesinato.

Investigación en curso

El hallazgo del cuerpo en una playa de Barranca confirma el peor desenlace posible tras semanas de búsqueda. La Fiscalía y la Policía han iniciado diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar la responsabilidad del sospechoso. El caso se investiga como un presunto feminicidio, en un contexto donde la violencia contra menores sigue siendo una preocupación creciente.

El caso expone varias dimensiones: la vulnerabilidad de los niños frente a agresores cercanos, la demora policial en la atención de denuncias y la necesidad de reforzar protocolos de búsqueda inmediata. La indignación ciudadana refleja la desconfianza hacia las instituciones y la exigencia de que se garantice seguridad y justicia.

El hallazgo no solo marca una tragedia familiar y comunitaria, sino que pone en duda la capacidad de respuesta de la Policía Nacional en casos de desaparición. La demora en la atención y la indignación vecinal evidencian una crisis de confianza que exige reformas urgentes. El proceso judicial será clave para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan.