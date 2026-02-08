Plantan árbol, rompen tubería y dejan a Jesús María sin agua ni paso vehicular

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lo que debía ser una jornada de reubicación ambiental terminó en un serio problema urbano en Jesús María. El traslado de un árbol de gran tamaño provocó la rotura de una tubería domiciliaria y dejó sin agua a una familia, además de bloquear completamente la cuadra 8 de la avenida Arnaldo Márquez.

El operativo se realizó la noche del jueves 5 de febrero, cuando una empresa constructora, con autorización de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), intentó trasladar un cedro desde el jirón Huáscar hasta la nueva ubicación. Sin embargo, la falta de cálculo sobre la profundidad de las raíces y el espacio disponible en el jardín receptor derivó en el colapso del sistema hídrico.

El árbol quedó atravesado en plena pista, impidiendo el tránsito vehicular y generando complicaciones para los vecinos desde las 11 de la noche. Una familia afectada permanece sin servicio de agua potable, situación crítica debido a que en la vivienda reside un paciente de alto riesgo que requiere condiciones de higiene estrictas.

Responsabilidad compartida

El gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Jesús María, Gustavo Ortiz, explicó que el traslado fue ejecutado bajo supervisión técnica de la MML y que la empresa responsable ya se encuentra realizando las reparaciones correspondientes. Reconoció que durante las labores de excavación "no se tuvo la medida correspondiente", lo que ocasionó la rotura de la tubería.

La Municipalidad de Jesús María precisó que en noviembre había solicitado a la MML la autorización para el traslado del árbol, respaldada por un informe técnico que concluía que era factible realizar la operación.

El incidente refleja la complejidad de los proyectos de arborización urbana cuando no se consideran adecuadamente las condiciones técnicas. La intención de preservar un árbol de gran tamaño terminó afectando servicios básicos y generando caos vehicular.

El caso pone en discusión la necesidad de reforzar la coordinación entre municipalidades y empresas privadas para evitar daños colaterales en la infraestructura urbana.

El intento de replantar un cedro en Jesús María se convirtió en un ejemplo de cómo una iniciativa ambiental puede derivar en un problema mayor si no se ejecuta con precisión técnica. La rotura de la tubería y el bloqueo de la vía evidencian la importancia de planificar con rigor cada intervención urbana.

Mientras se realizan las reparaciones, los vecinos esperan que el servicio de agua se restablezca y que el tránsito vuelva a la normalidad.