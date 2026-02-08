Advierten lluvias de hasta FUERTE INTENSIDAD en seis regiones del país: Revisa si tu provincia está bajo "alerta naranja"

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI, advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en seis regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas las precauciones del caso.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 039, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del lunes 9 de febrero en las algunas provincias de las regiones de: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

En ese sentido, las regiones bajo alerta y sus respectivas localidades, son las que se mencionan a continuación:

Arequipa : Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión. Ayacucho : Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre y Víctor Fajardo.

: Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre y Víctor Fajardo. Cajamarca : Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Cusco : Anta, Calca, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.

: Anta, Calca, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. Piura : Ayabaca y Huancabamba, Morropón, Piura, Sechura, Sullana y Talara.

: Ayabaca y Huancabamba, Morropón, Piura, Sechura, Sullana y Talara. Puno: Carabaya, Lampa, Punto, San Ignacio de Putina, San Román y Sandía.

🟠 Hasta el 9/2 ocurrirían #LluviasIntensas (nivel naranja) en varias provincias de los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Piura y Puno, según el @Senamhiperu pic.twitter.com/Igob5SGn7K — COEN - INDECI (@COENPeru) February 8, 2026

Del mismo modo, se esperan precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de moderada a fuerte intensidad, en la sierra norte y sur. Mientras que, en la sierra central podría presentarse lluvias de ligera a moderada intensidad, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m., así como nevadas sobre los 3 800 m s. n. m. en la sierra central y sur.

En la selva se podrían presentar chubascos de ligera a moderada intensidad, con mayor incidencia en la selva alta central y sur, también acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Además, de posibles lluvias de moderada a ligera intensidad en la costa norte y sur. Para la costa central se esperan lluvias de ligera intensidad, acompañadas de ráfagas de viento.

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.

Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.