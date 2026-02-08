Congreso: Presentan proyecto de ley que unifica a todas las entidades del sistema nacional de salud

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista Américo Gonza Castillo (Perú Libre), presentó un proyecto de ley con la finalidad de unificar a todas las instituciones de salud del Perú, a fin de que un solo sistema se encargue de regular y dirigir el sector en favor de todos los peruanos.

Dicha iniciativa se enmarca en el Proyecto de Ley N.º 13909/2026-CR, presentado el viernes 6 de febrero, a través de la plataforma institucional del Congreso de la República, la cual propone brindar el servicio de atención de salud de "manera integral" a todos los peruanos, sin distinción alguna.

Proyecto de ley.

¿Cuánto tiempo demoraría en concretarse las unificaciones?

Según el texto formulado por el legislador del bloque de izquierda, el Ministerio de salud (Minsa), el Seguro Social de Salud (EsSalud), el Seguro Integral de Salud (SIS), la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, y de las Fuerzas Armadas, se unificarían de manera progresiva en un plazo no mayor de tres años.

En ese sentido, puntualiza que los derechos socio laborales de los trabajadores son "garantizados en su integridad, cualquiera sea el régimen laboral en el que se encuentren", al momento de la integración del sistema nacional de salud.

Sobre el presupuesto que demandaría la operatividad del órgano unificado, el parlamentario señala en su proyecto de ley que funcionaría con los mismos recursos que actualmente cuentan las entidades que prestan el servicio de salud.

De aprobarse su iniciativa hasta julio del presente, el Poder Ejecutivo, a través de su ente rector (Minsa), establecerá las medidas reglamentarias en un plazo no mayor de 120 días calendarios de entrada en vigencia de la propuesta legislativa.

Presenta propuesta por crisis en el sector salud

Pese a que finales de enero, el Seguro Social de Salud anunció que su presupuesto institucional para el 2026 (S/600 millones) será destinado para la modernización de sus establecimientos, lo cierto que esta no es la única carencia que padecen sus asegurados.

En la última, pacientes y sus familiares han denunciado un presunto desabastecimiento de medicinas, así como fallas en sus equipos médicos, lo que les impide atenderse a tiempo, esperando muchos meses para lograr una cita en la especialidad requerida.

Bajo este contexto, el congresista plantea la unificación progresiva de las entidades que prestan este servicio. En esa línea, toma fuente la información oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al señalar que en los últimos años más del 90 % de la población peruana declara contar con algún tipo de seguro de salud, ya sea público o privado. Sin embargo, la realidad indica que no hay un "acceso oportuno, continuo, ni de calidad a los servicios".

"Las encuestas nacionales de hogares evidencian que una proporción significativa de personas que reportan haber sufrido algún problema de salud no acude a un establecimiento sanitario formal, recurriendo en muchos casos a la automedicación o a la atención en farmacias y boticas, lo que revela la existencia de barreras estructurales de acceso más allá del aseguramiento", señala en su exposición de motivos.

En medio de la grave crisis en el sector salud, el parlamentario plantea que el sector se unifique, una propuesta escuchada más de una vez, pero que poco o nada ha sido analizada en favor de los asegurados en general.