Un país dividido: Las Elecciones Generales 2026 se perfilan como las más inciertas

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El informe sobre las Elecciones Presidenciales 2026 desarrollado por la consultora de estudios de mercado y opinión pública, Imasolu, revela un panorama marcado por la fragmentación del electorado y la ausencia de liderazgos sólidos. A pocos meses de la primera vuelta, el escenario se mantiene abierto y con márgenes estrechos en las encuestas, lo que anticipa una campaña volátil y de desenlace incierto.

Según el análisis, la ciudadanía muestra una fuerte desconfianza hacia los partidos tradicionales, lo que ha impulsado la aparición de nuevas alternativas políticas. Sin embargo, ninguna de ellas ha logrado consolidar un bloque mayoritario real. La dispersión de preferencias refleja un país dividido, donde los votantes buscan opciones distintas pero aún no encuentran una figura capaz de aglutinar el respaldo nacional.

Temas sensibles

El informe de Imasolu identifica dos ejes centrales que podrían definir la campaña: la crisis de corrupción y la inseguridad ciudadana. Ambos problemas concentran la atención del electorado y se convierten en los principales factores de decisión. Los candidatos que logren conectar con estas preocupaciones inmediatas tendrán mayores posibilidades de avanzar en la contienda.

El estudio revela que el 54.75% de los encuestados considera, al día de hoy, que el país está peor en términos de seguridad ciudadana, mientras que solo 8.25% percibe lo contrario y asegura que existe una mejora. En cuanto a la corrupción, un contundente 69.75% de encuestados percibe un deterioro y solo el 1.25% considera que el escenario es favorable.

Percepciones sobre seguridad ciudadana y corrupción en el país.

Riesgo de polarización

La falta de consensos abre la posibilidad de que el proceso derive en una polarización extrema. Discursos más radicales podrían ganar espacio en la segunda vuelta, transformando la elección en un enfrentamiento entre dos opciones opuestas más que en un debate programático.

Este escenario incrementa la incertidumbre, considerando que, en cifras generales, un 30.17% no opina ni sabe por quién votar en estas elecciones, reflejando así la realidad política en el país.

Intención de voto general.

Del mismo modo, el análisis territorial revela fuertes diferencias en la intención de voto entre Lima y el interior del país. En la capital, por ejemplo, el candidato Rafael López Aliaga concentra una mayor intención de voto (20.40%) a comparación del interior (9.55%), mientras que candidaturas como Keiko Fujimori (10.34%) y César Acuña (6.63%) muestran un mayor respaldo fuera de la capital.

Otro dato que muestra este escenario incierto es el de indecisión del voto en Lima (37.67%), el cual resulta ser más alto que en el interior del territorio Nacional (25.73%).

Escenario abierto

La conclusión principal es que el panorama electoral sigue abierto. Ningún candidato se perfila con ventaja suficiente y las encuestas muestran variaciones constantes. La volatilidad del voto, sumada a la desconfianza institucional, convierte la campaña en un terreno de disputa donde cada movimiento puede alterar el rumbo.

El informe refleja un país en el que la fragmentación política y la crisis de confianza marcan el proceso electoral. La ausencia de liderazgos fuertes obliga a los partidos a replantear sus estrategias y a buscar formas de conectar con un electorado cada vez más exigente y desconfiado. La campaña de 2026 se perfila como una de las más inciertas de las últimas décadas.