Muere referente de la música afroperuana: compositor de "Mueve tu cucú" deja un vacío entre sus seguidores

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La música peruana está de luto tras confirmarse que murió Pepe Villalobos a los 96 años, reconocido compositor, cajonero y referente del festejo afroperuano. Su trayectoria dejó canciones que siguen vigentes en el país y forman parte del repertorio tradicional de la cultura nacional, según APDAYC.

Un legado que marcó el festejo peruano

Pepe Villalobos fue considerado una de las figuras más importantes de la música afroperuana, gracias a una carrera que se extendió por más de siete décadas. Durante ese tiempo escribió composiciones que trascendieron generaciones y consolidaron su nombre como uno de los grandes creadores del festejo peruano.

Entre sus obras más conocidas destacan "Mueve tu cucú", "Mi comadre Cocoliche", "El negrito Chinchiví", "En el galpón", "La morena Trinidad", "El pobre Miguel" y "Cintura quiebra", canciones que fueron interpretadas por reconocidos artistas de la música criolla y afroperuana.

Según APDAYC, el compositor fue una figura fundamental del patrimonio musical y su trabajo permitió fortalecer la difusión del festejo dentro y fuera del país. La entidad confirmó su fallecimiento y destacó la importancia de su legado para las futuras generaciones.

Nacido el 8 de abril de 1931 en Barrios Altos, Lima, Villalobos aprendió a tocar el cajón de manera autodidacta. Con el paso de los años desarrolló una carrera que lo llevó a representar al Perú en distintos escenarios internacionales mediante la música afroperuana.

Reconocimientos y una trayectoria que dejó huella

A lo largo de su carrera obtuvo importantes reconocimientos. Entre ellos sobresalen sus triunfos consecutivos en el Festival de Música Negra de Cañete entre 1975 y 1977, además de diversos homenajes recibidos por instituciones culturales dedicadas a preservar la música peruana.

Su repertorio también alcanzó mayor difusión gracias a las interpretaciones realizadas por artistas como Arturo "Zambo" Cavero y Lucila Campos, quienes llevaron sus composiciones a escenarios nacionales e internacionales, convirtiéndolas en referentes del cancionero afroperuano y la música criolla.

En los últimos años continuó siendo reconocido por su aporte artístico mediante homenajes impulsados por organizaciones culturales y musicales. Su nombre permaneció ligado al desarrollo del festejo y a la preservación de una expresión artística considerada parte esencial de la identidad peruana.

Hasta el momento, APDAYC confirmó el fallecimiento del compositor, aunque no informó oficialmente la causa de su muerte ni detalles sobre las ceremonias de despedida. La noticia generó diversas muestras de reconocimiento hacia una de las figuras más representativas de la música criolla.