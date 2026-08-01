Partidos de hoy, sábado 1 de agosto: horarios y canales para ver fútbol en vivo

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 01/08/2026
Este sábado 1 de agosto hay fútbol para regalar todo el día. Desde tempranito los fanáticos van a vibrar con los partidazos programados en la cancha peruana e internacional, transmitidos en vivo por L1 Max, DSports, ESPN y varias plataformas de streaming.
Partidos de la Liga 1
La tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se pone recontra picante este sábado. El plato fuerte de la fecha lo protagonizan Alianza Lima y Alianza Atlético en Matute.
La programación completa de la Liga 1 será la siguiente:
FC Cajamarca vs. Sport Huancayo
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Atlético Grau vs. Sport Boys
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Cusco FC vs. UTC
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Alianza Lima vs. Alianza Atlético
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2
Academia Cantolao vs. César Vallejo
- Hora: 10.45 a. m.
- Canal: Bicolor+
Deportivo Llacuabamba vs. San Martín
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
Santos vs. Comerciantes
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Liga Femenina
Carlos Mannucci vs. Flamengo
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
Atlético Andahuaylas vs. Universitario
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina
La programación internacional también llega recargada. En Argentina se disputarán los siguientes partidos:
Estudiantes de Río Cuarto vs. Banfield
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: DSports
Gimnasia de Mendoza vs. Unión de Santa Fe
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: TNT Sports
Belgrano vs. Argentinos Juniors
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Estudiantes de La Plata vs. Defensa y Justicia
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: ESPN
Racing Club vs. Tigre
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Liga de Bolivia
Real Oruro vs. Independiente
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
SA Bulo Bulo vs. Blooming
- Hora: 4.15 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Liga de Chile
Cobresal vs. Unión La Calera
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: TNT Sports
Everton vs. Colo Colo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Palestino vs. Coquimbo Unido
Hora: 4.30 p. m.
Canal: TNT Sports
Limache vs. Ñublense
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos de la Liga de Colombia
Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas
Hora: 2.00 p. m.
Canal: Win Sports
Alianza vs. Tolima
- Hora: 4.05 p. m.
- Canal: Win Sports
Independiente Medellín vs. Deportivo Cali
- Hora: 6.10 p. m.
- Canal: Win Sports
Junior vs. Millonarios
- Hora: 8.15 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Liga Pro de Ecuador
Manta vs. Mushuc Runa
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
Universidad Católica vs. Técnico Universitario
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Zapping TV
Emelec vs. Aucas
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos de la Liga de Paraguay
Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Liga de Uruguay
Albion vs. Danubio
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: ESPN
Maldonado vs. Juventud
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: ESPN
Peñarol vs. Cerro Largo
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: ESPN
Así se mueve la parrilla de partidos de hoy, sábado 1 de agosto, con la guía precisa de horarios y canales para ver fútbol en vivo sin perderte nada.