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Partidos de hoy, sábado 1 de agosto: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Los partidos de hoy, sábado 1 de agosto, llegan con una agenda cargada de fútbol. Revisa los horarios y canales para seguir la Liga 1, la Liga 2, el fútbol femenino y los principales campeonatos de Sudamérica.

Partidos de hoy, sábado 1 de agosto
Partidos de hoy, sábado 1 de agosto (Difusión)

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 01/08/2026

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Este sábado 1 de agosto hay fútbol para regalar todo el día. Desde tempranito los fanáticos van a vibrar con los partidazos programados en la cancha peruana e internacional, transmitidos en vivo por L1 Max, DSports, ESPN y varias plataformas de streaming.

Partidos de la Liga 1

La tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se pone recontra picante este sábado. El plato fuerte de la fecha lo protagonizan Alianza Lima y Alianza Atlético en Matute.

La programación completa de la Liga 1 será la siguiente:

FC Cajamarca vs. Sport Huancayo

  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Atlético Grau vs. Sport Boys

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  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Cusco FC vs. UTC

  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Alianza Lima vs. Alianza Atlético

  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2

Academia Cantolao vs. César Vallejo

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  • Hora: 10.45 a. m.
  • Canal: Bicolor+

Deportivo Llacuabamba vs. San Martín

  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Santos vs. Comerciantes

  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina

Carlos Mannucci vs. Flamengo

  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Atlético Andahuaylas vs. Universitario

  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina

La programación internacional también llega recargada. En Argentina se disputarán los siguientes partidos:

Estudiantes de Río Cuarto vs. Banfield

  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: DSports

Gimnasia de Mendoza vs. Unión de Santa Fe

  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Belgrano vs. Argentinos Juniors

  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Estudiantes de La Plata vs. Defensa y Justicia

  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Racing Club vs. Tigre

  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Liga de Bolivia

Real Oruro vs. Independiente

  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

SA Bulo Bulo vs. Blooming

  • Hora: 4.15 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga de Chile

Cobresal vs. Unión La Calera

  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: TNT Sports

Everton vs. Colo Colo

  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Palestino vs. Coquimbo Unido

Hora: 4.30 p. m.

Canal: TNT Sports

Limache vs. Ñublense

  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos de la Liga de Colombia

Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Win Sports

Alianza vs. Tolima

  • Hora: 4.05 p. m.
  • Canal: Win Sports

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali

  • Hora: 6.10 p. m.
  • Canal: Win Sports

Junior vs. Millonarios

  • Hora: 8.15 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador

Manta vs. Mushuc Runa

  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Universidad Católica vs. Técnico Universitario

  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Emelec vs. Aucas

  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos de la Liga de Paraguay

Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo

  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño

  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga de Uruguay

Albion vs. Danubio

  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: ESPN

Maldonado vs. Juventud

  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Peñarol vs. Cerro Largo

  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Así se mueve la parrilla de partidos de hoy, sábado 1 de agosto, con la guía precisa de horarios y canales para ver fútbol en vivo sin perderte nada.

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