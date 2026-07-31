Ministro Luis Dyer anunció modernización de servicios de salud para mejorar la atención a nivel nacional

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, realizó una visita de trabajo a distintas áreas del Minsa, entre ellas la Dirección General de Telemedicina, Referencias y Urgencias (Digtel), con el objetivo de fortalecer los servicios de atención médica.

Recorrido por áreas claves

Durante la jornada, el titular del sector supervisó las acciones relacionadas con la transformación digital y el desarrollo de campañas médicas y quirúrgicas itinerantes para acercar la atención a las zonas más alejadas del país.

Como parte de sus actividades, el ministro Luis Dyer también visitó diversas dependencias del Minsa para conocer el trabajo que realizan y evaluar sus principales necesidades.

Entre las áreas supervisadas estuvieron la Dirección de Salud Mental (DSAME), la Dirección de Prevención y Control del Cáncer (DPCAN), la Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS), la Dirección de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos y la Procuraduría Pública de la institución.

Durante la visita, el titular del sector destacó que la tecnología, la conectividad satelital y las campañas médicas serán fundamentales para acercar los servicios de salud a las zonas más alejadas. Además, señaló que estas herramientas permitirán reducir los tiempos de espera en traslados y atención de emergencias.

🇵🇪🤝 Una nueva gestión comprometida con la salud de los peruanos#NotaInformativa | Hoy, el titular del Minsa, Luis Dyer Fernández, resaltó que su gestión se enfocará en ejecutar un trabajo articulado con la mejora de procesos que permitan fortalecer el Sistema de Salud. "Hoy... pic.twitter.com/ryrzw5FHe6 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 31, 2026

Salud sin fronteras

El ministro Luis Dyer señaló que la atención en salud no debe verse limitada por la distancia y destacó que fortalecer la Digtel y Minsa Móvil permitirá brindar asistencia médica de manera virtual y presencial.

A través de la red de telemedicina, los establecimientos de salud rurales podrán conectarse con hospitales especializados, facilitando que médicos especialistas atiendan a pacientes sin que estos tengan que trasladarse largas distancias.

"Lo más importante es ir mejorando y darles el apoyo absoluto a todas estas personas para hacer un buen trabajo, pues lo más importante son los pacientes y atenderlos mucho más rápido es nuestro objetivo primordial", dijo

El titular del sector señaló que estas acciones permitirán que las poblaciones más vulnerables y alejadas puedan acceder a atención especializada, además de recibir medicamentos gratuitos de manera oportuna.

Asimismo, Dyer resaltó el papel del personal del Minsa y afirmó que su gestión estará enfocada en mejorar los procesos internos para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

"Lo más importante son todas las personas que trabajan en el sector y estamos analizando la organización, empezar a mejorar los procesos y, sobre todo, hacer una gestión para beneficio de todos los peruanos", concluyó.

Con ello, el ministro Luis Dyer reafirmó su compromiso de fortalecer los servicios de salud a nivel nacional, impulsando acciones que permitan mejorar la atención y ampliar el acceso de la población.