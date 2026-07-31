Ica: vientos Paracas provocan tormenta de arena y obligan a suspender vuelos de avionetas

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los fuertes vientos Paracas provocaron una intensa tormenta de arena este viernes 31 de julio en la región Ica, afectando principalmente la provincia de Pisco. El fenómeno redujo considerablemente la visibilidad y ocasionó diversas afectaciones en la zona.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron una enorme nube de polvo cubriendo calles, viviendas y vías de circulación, reflejando la magnitud del evento.

Fuertes vientos impactaron la costa sur

Durante la jornada, los fuertes vientos se sintieron con mayor intensidad en la región Ica, especialmente en la provincia de Pisco. El fenómeno también se registró en otros puntos de la costa peruana, donde se reportaron ráfagas de distinta magnitud.

De acuerdo con los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las estaciones meteorológicas registraron vientos de 42,6 km/h en Pisco, mientras que en Lima alcanzaron los 27,8 km/h y en Talara los 29,6 km/h, en línea con el pronóstico emitido para la costa peruana.

Por su parte, la Asociación de Meteorología del Perú (Asismet) informó que el aeropuerto de Pisco registró ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h (27 nudos), las cuales provocaron un intenso levantamiento de arena, conocido como 'paraca', en los distritos de Paracas y Pisco.

La entidad advirtió que estas condiciones redujeron significativamente la visibilidad, por lo que recomendó a conductores y a la población tomar precauciones ante el desarrollo del fenómeno.

Polvo podría alcanzar Lima y Callao

El desplazamiento del polvo levantado por la tormenta de arena ha generado preocupación ante su posible llegada a Lima y Callao.

Al respecto, el meteorólogo Abraham Levy señaló que parte de este material podría llegar a la capital durante las próximas horas. Además, indicó que existe la posibilidad de que se presente en forma de llovizna durante la noche, debido a las condiciones atmosféricas registradas.

"Ese polvo vendrá a Lima. Puede hacerlo en forma de llovizna en la noche", señaló

Vientos obligan a restringir actividades

Las intensas ráfagas ocasionaron diversas afectaciones. Según el Senamhi, las ráfagas provocaron el colapso de una malla de sombra en el colegio Miguel Grau y el cierre preventivo de un tramo de la calle Comercio.

Asimismo, la Capitanía de Puerto de Pisco suspendió los paseos turísticos hacia las islas Ballestas e Isla Blanca debido a las condiciones climáticas. Además, la caída de un árbol en el kilómetro 229 de la Panamericana Sur restringió temporalmente el tránsito vehicular.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias mientras persistan las condiciones de fuertes vientos en la costa sur del país.