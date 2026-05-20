Partidos de hoy, miércoles 20 de mayo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este miércoles 20 de mayo habrá mucho fútbol para ver en todo el mundo por lo que aquí te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En la Copa Libertadores, Universitario y Sporting Cristal se juegan la vida con dos partidos más que complicados en condición de visita. Mientras que en el viejo continente, Aston Villa y Friburgo disputan la gran final de la Europa League.

Héctor Cúper y un debut con presión

Luego de la sorpresiva derrota en el Estadio Monumental ante Atlético Grau, Héctor Cúper asumió la dirección técnica del elenco crema en medio de una crisis de resultados y rendimiento. Y es que dentro y fuera de la 'U', la situación no marcha nada tranquila, pero esto deberá quedar de lado si se piensa en clasificar a los octavos de final.

Universitario busca una victoria para seguir con vida en la Copa Libertadores.

Eso sí, este encuentro será una especie de revancha luego de lo ocurrido en el Estadio Monumental el pasado 29 de abril. Aquella vez, Universitario venció por 4-2 a Nacional con un arbitraje que no dejó nada contentos a los uruguayos quienes incluso presentaron un reclamo ante Conmebol.

Por su parte, Sporting Cristal viajó a Colombia con tres bajas significativas para medirse ante Junior de Barranquilla. Miguel Araujo, Santiago González y Luis Iberico no fueron parte de la delegación celeste que parece haber dejado de lado su participación internacional para meterse de lleno en la Liga 1 donde se encuentran cerca del descenso.

Finalmente, en el viejo continente Aston Villa y Friburgo chocarán en una final de Europa League donde los ingleses parte como los principales favoritos. A eso se le suma que su situación a nivel de liga local es opuesta ya que los alemanes luchan por puestos de copas internacionales, mientras que su rival de este miércoles ya aseguró un boleto en la próxima Champions League.

Los celestes se juegan la vida en la Copa Libertadores.

Copa Libertadores

Nacional vs. Universitario | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 7

Palmeiras vs. Cerro Porteño | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN 5

LDU vs. Lanús | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN 6

Flamengo vs. Estudiantes | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN 7

Junior vs. Sporting Cristal | 9:00 p.m. | Disney+, ESPN

Cusco FC vs. Independiente de Medellín | 9:00 p.m. | Disney+, ESPN 2

Copa Sudamericana

Olimpia vs. Vasco Da Gama | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 5

Boston River vs. O'Higgins | 5:00 p.m. | DSports, DGO

Santos vs. San Lorenzo | 5:00 p.m. | Disney+, ESPN 2

Independiente Petrolero vs. Botafogo | 7:00 p.m. | DSports, DGO

Gremio vs. Palestino | 7:00 p.m. | Disney+, ESPN

River Plate vs. Bragantino | 7:30 p.m. | Disney+, ESPN 5

Europa League

Friburgo vs. Aston Villa | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN

De esta manera, toma nota de los Partidos de hoy, miércoles 20 de mayo, con la guía completa de horarios y canales.