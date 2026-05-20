Colapso en Hospital Regional de Lambayeque: Pacientes esperan ser atendidos en pasillos

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El principal hospital de la región Lambayeque se encuentra colapsado, con varios pacientes en camillas, pero esperando por atención en los pasillos. Exitosa constató que faltan camas y en los exteriores las personas hacen largas colas por una cita.

Indignante realidad en el Hospital Regional de Lambayeque

El Hospital Regional de Lambayeque vive una indignante realidad la cual un equipo de Exitosa pudo verificar. Diversos pacientes, de los cuales muchos de ellos se encuentran en camillas, se encuentran esperando en los pasillos.

Adicionalmentem se conoció que no hay espacio, por ejemplo, en el Área de Observación de Varones en emergencias. Carecen las camas e inclusie hay casos en los que las personas se encuentran en sillas con la esperanza de que los doctores puedan brindarles atención.

Este escenario en el principal centro de salud de la región norteña no es nuevo debido a que en anteriores ocasiones, como en el año pasado, se suscitó una situación similar, la cual ha sido expuesta por el mismo gerente regional de salud, el doctor Yonny Ureta Nuñez.

Este último, en una anterior oportunidad, mencionó que el 40% de los pacientes de los hospitales referenciales de Lambayeque, entre ellos el Hospital Regional de Lambayeque, el hospital Las Mercedes y el hospital Belén, provienen de otros puntos del país como Tumbes, Piura e incluso de la ciudad de Chepén y mayormente de Cajamarca.

La situación que se vive en exteriores del centro de salud norteño

Cabe señalar que, en paralelo a lo que se suscita en el interior del Hospital Regional de Lambayeque, en el exterior de sus inmediaciones gran cantidad de ciudadanos han formado largas colas para conseguir citas médicas.

Uno de ellos reveló que hay falta de medicina así como de equipos médicos afirmando que "les piden resonancias, tomografías", que no existen en los hospitales por lo que se apersonan al centro de salud lambayecano, en el que sostuvo que lleva esperando casi medio año para que le realicen uno de estas exámenes.

Otro caso es el de una señora que en declaraciones a nuestro manifestó que lleva esperando 16 días para que pueda ser atendida en el área de oftalmología y calificó al sistema de salud como "pésimo".

Una lamentable realidad es la que atraviesa el Hospital Regional de Lambayeque, el cual está atravesando un colapso deebio a que varios pacientes se encuentra, en su mayoría en camillas y sillas de ruedas ante la espera de ser atendidos de forma inmediata por los médicos, así lo constantó un equipo de Exitosa.