Detienen a alcalde en Cajamarca y su secretaria por presunta coima de S/ 200 mil a empresario

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Cajamarca, el alcalde del distrito de Miguel Iglesias, Santos Alejandro Delgado, y otros funcionarios fueron detenidos por la Dirección Contra la Corrupción de la PNP este miércoles 25 de marzo por el presunto delito de cohecho pasivo.

Alcalde distrital en Cajamarca es detenido por presunta corrupción

Las autoridades ediles serían miembros de la banda criminal denominada "Los Pro 200 Mil Soles de Miguel Iglesias", que fue desarticulada durante un operativo de la Dircocor de la Policía Nacional, mediante su unidad en la región.

La intervención policial se realizó de manera simultánea en el cercado de la provincia de Celendín y en el distrito de Miguel Iglesias, donde se logró la detención de tres personas vinculadas a la gestión municipal.

Estos fueron el alcalde distrital, Santos Alejandro Delgado Díaz (41), el gerente municipal, Edson Ronald Mendoza Domínguez (47) y la secretaria, Mirella Mendoza Bustamente (27), por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Los implicados habrían solicitado S/ 200 mil de coima a un empresario, presuntamente utilizando procedimientos administrativos aparentemente irregulares dentro de los sistemas de gestión pública para concretar el presunto acto de corrupción.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | La Dirección Contra la Corrupción de la PNP intervino al alcalde del distrito de Miguel Iglesias de Cajamarca, Santos Alejandro Díaz, el gerente municipal Edson Mendoza Domínguez y la secretaria Mirella Mendoza Bustamante. Los implicados habrían... pic.twitter.com/zGgqnFlbO7 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 25, 2026

Según información policial, los tres detenidos ya vienen siendo investigados para esclarecer este hecho.

Fiscalía solicita 3 años y 6 meses de prisión para Francisco Sagasti

En la víspera de la audiencia preliminar virtual de Francisco Sagasti por presunto abuso de autoridad durante su gobierno, su abogado, Carlos Rivera, confirmó que la Fiscalía está solicitando 3 años y 6 meses de prisión en su contra.

Así lo confirmó el letrado a Infobae este miércoles, quien detalló que la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó la acusación.

La acusación contra Sagasti está directamente vinculada al pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), ocurrido en noviembre de 2020, días después de que asumiera la presidencia de transición.

El Ministerio Público sostiene que el exmandatario habría excedido sus competencias al disponer estos retiros masivos, lo que se considera un presunto abuso de autoridad.

La Procuraduría Pública ha solicitado, además, una reparación civil de S/ 400,000, argumentando que las decisiones ocasionaron un daño institucional a la PNP y afectaron la carrera de oficiales de alto rango.

Este miércoles, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Miguel Iglesias, en Cajamarca, fue detenido por la DIRCOCOR PNP por el presunto derecho de cohecho pasivo en agravio del Estado.