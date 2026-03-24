PNP presentó las Fuerzas Integradas de Tarea (FIT) contra el crimen: Se ubicarán en 7 provincias

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, anunció que el Gobierno ha desplegado las nuevas Fuerzas Integradas de Tareas (FIT) en 27 distritos de siete regiones del país, cada una confirmada por 200 agentes del orden.

Fuerzas Integradas de Tareas (FIT) se crean para intensificar patrullaje y control

Estos distritos han sido seleccionados por el Ejecutivo según el alto índice de incidencia de delitos de alto impacto en regiones como Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco; en una primera etapa.

"Esta intervención, con una inversión inicial de más de 7 millones de soles, marca una forma distinta de enfrentar la criminalidad: con presencia efectiva del Estado y articulación operativa en el territorio", señaló Arroyo.

Según el premier, cada unidad FIT está conformada por 200 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y el serenazgo, con el objetivo de fortalecer el control, intensificar el patrullaje y mejorar la capacidad de respuesta frente al delito.

Arroyo Sánchez subrayó que el despliegue se suma a una estrategia que ya se encuentra en ejecución, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028 y la lucha contra la criminalidad.

Durante la presentación, también estuvieron presentes el jefe de la PNP, el comandante general Óscar Arriola, y diversos agentes policiales.

De acuerdo a la Policía Nacional, esta nueva estrategia multisectorial se desarrollará con enlaces en San Juan de Lurigancho (SJL), favoreciendo una respuesta articulada y simultánea.

"Hoy contamos con más de 6500 efectivos desplegados a través del Plan Celador, y esta semana se incorporaron más de 5600 nuevos policías, de los cuales cerca de 2000 se integrarán a la unidad de investigación criminal", agregó el jefe de Gabinete.

Asimismo, Arroyo lideró la presentación de las Fuerzas Integradas de Tareas en Chuquitanta, en el distrito de SMP, donde se fortalecerá la presencia operativa del Estado en zonas estratégicas del sector transporte.

Adicional a ello, se suma la incorporación de tecnología para fortalecer el control y la prevención con sistemas de videovigilancia, lectura de placas y herramientas digitales para actuar en tiempo real.

Inauguran Puesto de Auxilia Rápido (PAR) en la empresa Translicsa

Por su parte, el premier participó de la inauguración del Puesto de Auxilio Rápido (PAR) en la empresa Translicsa, como otra de las respuestas del Estado y el trabajo articulado con el sector transporte.

El PAR estará integrado por 16 efectivos policiales operando las 24 horas del día y los 7 días de la semana, garantizando presencia real, permanente y disuasiva.

En respuesta al crimen organizado, el Gobierno ordenó el despliegue de las Fuerzas Integradas de Tareas (FIT) en 27 distritos de 7 provincias. Cada FIT estará conformada por 200 efectivos de la PNP, FF.AA. y serenazgo.