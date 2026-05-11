ONPE afirma que 26 partidos políticos solicitaron acceso al Módulo de Presentación de Resultados electorales

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 11 de mayo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindó su informe sobre la auditoría a sus sistemas informáticos, el cual se llevó a cabo en 168 días, habiendo culminando el pasado 29 de abril.

Desde la sede central de la institución, el gerente de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, Roberto Montenegro, indicó que el servicio incluyó la evaluación de tres sistemas críticos: cómputo electoral, la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) y la página de resultados.

Partidos políticos pueden realizar auditorías independientes

Dentro de los resultados expuestos, el funcionario reveló que se hallaron más de seis mil observaciones menores catalogados como críticos o altos, los cuales fueron resueltos progresivamente por el equipo técnico antes del domingo 12 de abril.

Asimismo, la ONPE destacó que el sistema de cómputo electoral, donde se procesan las actas de las 126 oficinas descentralizadas, funciona de manera totalmente independiente y "aislada" de la red de internet, debido a una "caja fuerte" que impide ataques externos a a la base de datos de resultados.

Con referente a la fiscalización externa, el organismo electoral informó que 26 organizaciones políticas han accedido al Módulo Especializado de Presentación de Resultados, permitiéndoles a sus personeros descargar datos masivos y copias de las actas para realizar auditorías independientes.

"Lo importante es que tiene dos características importantes. Permite descargar las imágenes de toda la elección de forma masiva y los datos en forma masiva, estos en un formato ccv, de tal manera que las organizaciones políticas, de manera independiente, pueden realizar una auditoria de los resultados publicados. No es necesario que accedan a nuestro sistema", señaló.

#EnVivo ONPE informa que 26 partidos políticos solicitaron acceso al Módulo de Presentación de Resultados electorales: "Ellos pueden realizar una auditoria independiente y que están publicados"



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M&T concluye en que STAE es confiable

Sobre la auditoría al STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio) que estuvo a cargo de la M&T (MIT International), el funcionario de la ONPE mencionó que de acuerdo con las conclusiones de la citada empresa, los sistemas están "100% funcionales".

En ese sentido, destacó que el STAE, pese a las críticas, presenta un "funcionamiento estable" y que los "hallazgos remanentes no afectan la confiabilidad" del sistema.

El anuncio se da en medio de los cuestionamientos a la empresa por el contrato valorizado por 944 mil soles por la auditoría realizada, pese a que la OSCE la inhabilitó por 11 meses por presentar información inexacta, según un reciente informe "Cuarto Poder".

Finalmente, desde la ONPE confirmaron que la misma firma supervisará la segunda vuelta, mediante una adenda permitida por ley.