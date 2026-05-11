Estados Unidos cancelará pasaportes a padres con deudas de manutención infantil, conoce aquí más información

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Desde el 8 de mayo, miles de ciudadanos en Estados Unidos estarán en riesgo de quedarse sin pasaporte debido a una nueva medida del Gobierno, dicha medida está asociada con el pago de manutención infantil y busca aumentar el cumplimiento de estas obligaciones económicas.

Inicio de la disposición

Según información difundida por The Associated Press, las primeras cancelaciones empezaron el pasado viernes 8 de mayo y alcanzarán inicialmente a personas que adeuden al menos 100 mil dólares en manutención infantil.

The U.S. will start revoking passports this week for parents who owe $100,000 or more in child support and soon will expand the policy. https://t.co/dEC8CFithF — The Associated Press (@AP) May 7, 2026

¿Quiénes serán los primeros ser perjudicados con esta disposición?

Esta política inicialmente afectará a aproximadamente 2700 ciudadanos que no cuentan con pasaporte válido y tienen deudas que ascienden a los 100 mil dólares, esto fue lo comunicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Asimismo, las autoridades americanas hicieron hincapié en que, una vez cancelados los documentos de viaje, los usuarios afectados recibirán una comunicación oficial anunciando que el pasaporte ya no se podrá usar para vuelos internacionales.

Dicha medida quiere decir que, las personas sancionadas no podrán ingresa, ni salir de Estados Unidos portando este documento. Incluso, si en caso lograran ponerse al día con estas deudas, deberán comenzar de cero el trámite para tener un pasaporte.

¿De qué manera se recupera el pasaporte cancelado por el gobierno?

Todos los usuarios que sean afectados por esta medida, deberán regularizar sus pagos y luego iniciar el proceso de recuperación del documento de viaje. Una vez ejecutado este proceso, los usuarios tendrán que presentar una nueva solicitud oficial de pasaporte ante las autoridades correspondientes.

De igual manera, con el tiempo, la disposición seguirá avanzando y alcanzará a padres que cuenten con deudas menores. Esto haría que las personas que estén dentro de la normativa sea mayor y deban regularizar sus pagos para recuperar la completa disposición de su documento de viaje.

Solo los cambios en el reglamento del estado, harán posible que se puedan disminuir las estadísticas de personas que tienen deudas de mantención con sus hijos.

La normativa que entro en vigencia el pasado 8 de mayo busca mejorar los índices en deudas de manutención, asimismo impulsa restricciones mayores para las personas que no cumplan con ella, teniendo que sacar el documento de cero.

En conclusión, esta iniciativa en la medida que avance, seguirá haciendose efectiva a más deudores que no cumplen con sus responsabilidades de padres responsables que velan por el bienestar económico de sus menores hijos.