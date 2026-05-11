Conoce la lista de adultos mayores que recibirán BONO del estado: Verifica si estas en las incluido, aquí

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de acciones estratégicas del gobierno en favor de sus habitantes, el estado ha lanzado una nueva lista que contempla a adultos mayores que recibirán un bono,

Dicha bonificación llega a cargo del programa Pensión 65, impulsada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que recientemente, informó la cantidad de personas que acceden a este beneficio. Un total de 747 mil adultos mayores son los que hasta el momento reciben la subvención económica bimestral de 350 soles.

¿Cuál es la forma de pago de esta subvención?

Como parte de los pasos para disponer de este pago, se usa la tarjeta del Banco de la Nación, una herramienta que permite realizar los retiros por medio de los cajeros automáticos y agentes Multired, a modo de evitar que las personas mayores tengan que movilizarse hasta el mismo banco.

¿Cómo consultar si estás afiliado al programa Pensión 65 este año?

Para conocer los usuarios que están afiliados al programa realizado por el gobierno, se deberá revisar el padrón que está en el portal virtual del programa y siguiendo los pasos:

Ingresar al portal oficial de consulta de Pensión 65.

Colocar el número de DNI.

Escribir los cuatro dígitos que aparecen en la imagen de verificación.

Hacer clic en la opción 'Buscar'.

El sistema mostrará si la persona figura como usuaria del programa.

🔍 ¿Sabes por qué un usuario deja de estar en #Pensión65?

La permanencia en el programa depende del cumplimiento de requisitos para asegurar que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan.

¡Evita sorpresas y mantente informado! 📑✅

Nota de prensa 👉 https://t.co/eZPkPYN9lu pic.twitter.com/azSrEcKObM — MIDIS_Pensión 65 (@MIDIS_Pension65) May 11, 2026

Asimismo, según la publicación realizada por MIDIS, los usuarios deberán tener en cuenta los puntos que el gobierno sigue para que usa persona continue en el programa. Dentro de ellas, se consideran, el usuario no debe haber fallecido, el usuario no deber renunciar al programa y debe cumplir con los requisitos de permanencia establecidos por el estado.

Canales de comunicación

Para los usuarios que quieren cambiar la sede de su pago y que no necesariamente cuenten con la tarjeta del Banco de la Nación, los ciudadanos pueden solicitar el cambio de lugar de pago enviando un correo con su DNI, teléfono y dirección actual. También hay atención por WhatsApp al 942 962 116, de lunes a viernes de 8.30 a. m. a 5.30 p. m., para consultas y gestiones del programa.

Cronograma de pagos de Pensión 65 según los meses del año 2026.

En conclusión, este tipo de iniciativas permite que las personas de menores recursos en el Perú, puedan acceder a un apoyo del estado que sea sume y logre cubrir con sus gastos de primera necesidad.