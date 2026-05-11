Senamhi advierte descenso de la temperatura hasta -12°C en la sierra: Conoce las regiones en alerta

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el descenso de la temperatura de moderada a fuerte intensidad hasta en 18 regiones del país para las próximas 72 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se reportará el fenómeno climatológico?

De acuerdo con lo reportado este lunes 11 de mayo por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera que este fenómeno climatológico se haga presente entre la medianoche del martes 12 hasta las 11:59 p. m. del jueves 14 de mayo.

Según el Aviso Meteorológico N.º 184 del Senamhi, el descenso de la temperatura se registrará en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

En esa misma línea, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h, escasa nubosidad, e incremento de la temperatura diurna. De esta manera, para el martes 12 de mayo se prevén valores entre los 0° C y -5 ° C en zonas sobre los 3 200 m s. n. m. de la sierra centro.

Asimismo, para el miércoles 13 de mayo se esperan temperaturas mínimas entre los 6°C y 12°C en localidades ubicadas por encima de los 2 500 m s. n. m. de la sierra norte, entre 0° C y -8 ° C en zonas sobre los 3 200 m s. n. m. de la sierra centro, y valores cercanos a los -10°C en áreas situadas por encima de los 4 000 m s. n. m., en la sierra sur.

Del mismo modo, para el jueves 14 de mayo se calculan temperaturas mínimas entre los 1°C y 9°C en ciudades ubicadas por encima de los 2 500 m s. n. m. de la sierra norte, entre los 0° C y -8 ° C en localidades situadas sobre los 3 200 m s. n. m. de la sierra centro, y registros entre los 0°C y -12°C en jurisdicciones de la sierra sur que están por encima de los 4 000 m s. n. m.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 12 al 14 de mayo, se presentará el descenso de la temperatura nocturna en la sierra.



✅Además, se esperan ráfagas de viento y escasa nubosidad.



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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.