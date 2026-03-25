Fiscalía solicita 3 años y 6 meses de prisión para Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En la víspera de la audiencia preliminar virtual de Francisco Sagasti por presunto abuso de autoridad durante su gobierno, su abogado, Carlos Rivera, confirmó que la Fiscalía está solicitando 3 años y 6 meses de prisión en su contra.

Sagasti podría ir preso por 3 años y 6 meses

Así lo confirmó el letrado a Infobae este miércoles, quien detalló que la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó la acusación.

Pese a que este despacho es de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, el requerimiento no lleva su firma, sino la del fiscal adjunto supremo Edward Casaverde. Según Rivera, Ávalos se excusó de la investigación.

Asimismo, precisó que Casaverde también pide 2 años y 6 meses de cárcel contra los exministros del Interior Rubén Vargas y José Élice, del gobierno de transición de Sagasti.

La acusación contra Sagasti está directamente vinculada al pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), ocurrido en noviembre de 2020, días después de que asumiera la presidencia de transición.

El Ministerio Público sostiene que el exmandatario habría excedido sus competencias al disponer estos retiros masivos, lo que se considera un presunto abuso de autoridad.

Expresidente interno Francisco Sagasti deberá responder ante caso retiros de generales PNP.

La Procuraduría Pública ha solicitado, además, una reparación civil de S/ 400,000, argumentando que las decisiones ocasionaron un daño institucional a la PNP y afectaron la carrera de oficiales de alto rango.

Etapa procesal

La audiencia de control de acusación en contra del también excongresista tendrá lugar este jueves 26 de marzo a las 9:00 a.m. de manera virtual.

Esta permitirá al juez evaluar la consistencia de los cargos presentados por la Fiscalía y decidir si el caso pasa a juicio oral. En esta etapa, la defensa de Sagasti podrá cuestionar la validez de la acusación y solicitar que se declare improcedente.

De admitirse la acusación, el proceso avanzaría hacia un juicio oral en el que se pondrían bajo escrutinio las decisiones tomadas durante su breve gestión de transición, especialmente las relacionadas con la conducción de la Policía Nacional en un contexto de crisis política y social.

La citación a Sagasti se suma a la lista de procesos abiertos contra expresidentes peruanos, reflejando la tendencia de someter a escrutinio las decisiones tomadas desde el poder.

El abogado de Francisco Sagasti confirmó que la Fiscalía solicitó 3 años y 6 meses de prisión en contra del expresidente por presunto abuso de autoridad en el retiro de generales de la PNP.