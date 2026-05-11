Ley Orgánica del MP plantea regular funciones que no están en la Constitución, según Óscar Arriola

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas horas de que la Comisión de Constitución del Congreso debata el predictamen del proyecto de Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola Delgado, advirtió que su institución podría perder facultades reguladas por la propia la constitución.

De acuerdo con la agenda pública del referido grupo de trabajo parlamentario, el tema será puesto a debate el día de mañana, martes 12 de mayo, desde las 10:00 a. m., y, de ser aprobado, podría ser visto en el Pleno del Congreso esta misma semana, si es que lo deciden el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces.

Iniciativa de la Fiscalía sería inconstitucional

En entrevista brindada esta noche al programa "Informamos y Opinamos", la autoridad policial no solo cuestionó a la Comisión de Constitución por la celeridad con que han abordado la iniciativa que fuera presentada por el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, en marzo último, también apuntó a la peligrosidad para la función policial si es que aprobada, situación que -según sus estudios- no tiene asidero legal.

"En esta ley orgánica se pretende regularizar funciones que no las tiene la constitución, como, por decir, las actividades de criminalística, las actividades de prevención, que por mucho y largo tiempo ha venido realizando inconstitucionalmente el Ministerio Público y, además, algunas actividades disfrazadas en inteligencia", acusó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el comandante general de la PNP Óscar Arriola, señaló que en el proyecto de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público se pretende regular funciones con las que no cuenta la Constitución. Indicó que se están regulando... pic.twitter.com/aMU8JQ7R8k — Exitosa Noticias (@exitosape) May 12, 2026

Asimismo, dejó a entrever cierta injerencia en forma de "protagonismo" desde el Ministerio Público para hacerse cargo de ciertas funciones policiales. En esa misma línea, recordó que existe un antecedente: la potestad de la PNP para desarrollar la figura de investigación preliminar, habiendo sido rechazada por la Fiscalía, elevando la dispuesta al Tribunal Constitucional.

"Nosotros no pretendemos, con ello, hacernos cargo de una función o de otra o de aquella solamente por protagonismo, titularidad, por tener alguna cuota de poder, en absoluto; sino, atender la demanda de la ciudadanía que requiere una respuesta célere ante el auxilio, socorro, por la comisión de delitos", puntualizó.

Necesidad del Ministerio Público de actualizar su marco normativo

En noviembre del 2025, la Fiscalía de la Nación oficializó la comisión encargada de la elaboración del proyecto de la Ley Orgánica del Ministerio Público, a fin de contribuir a obtener mejores resultados en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y a una debida protección del medio ambiente.

Tras una serie de debates, con la participación de fiscales de todas las jerarquías, miembros de la sociedad civil, la academia y reconocidos juristas, Tomás Gálvez Villegas entregó a Fernando Rospigliosi la propuesta para que inicie su procedimiento, el cual está por llegar a su etapa final.

Bajo esta consideración, el jurista justificó en todo momento la necesidad de que se aprueba la iniciativa, poniendo como ejemplo la actual limitación que se presenta en la función fiscal, la cual confiere a los fiscales desarrollar las pesquisas con base a su criterio, impidiendo a la propia institución establecer "parámetros, instructivos, protocolos y lineamientos para fortalecer el proceso de investigación", indicó.

Vale mencionar que, la actual Ley Orgánica tiene más de 40 años de vigencia y fue elaborada conforme a la Constitución Política del Perú de 1979, el Código Penal de 1924 y el Código de Procedimientos Penales de 1941, no habiendo sido actualizada hasta la fecha.

Desde el Ministerio Público aseguran que su nuevo marco legal les permitirá reforzar sus capacidades contra la delincuencia; no obstante, desde la PNP acusan la vulneración a sus atribuciones de ser avalada en el Congreso.