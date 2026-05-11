Terrible sicario del Tren de Aragua en el Perú podría quedar libre en agosto por vacío legal

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En agosto, el sistema de justicia enfrentará una crisis tras el cumplimiento de la condena de Edinson Agustín Barrera, conocido como 'Catire'. El cabecilla del Tren de Aragua podría obtener libertad plena por la ausencia de estrategias de expulsión coordinadas entre las autoridades.

Desde su detención en 2018 en Plaza Norte, la policía identificó a Barrera como un sicario con total desprecio por la vida. Este sujeto no solo introdujo métodos de crueldad extrema, sino que también lideró operaciones criminales transnacionales que marcaron un hito de violencia en Lima.

El laberinto administrativo que facilita la impunidad

A pesar de su peligrosidad, la sentencia dictada en 2019 contra Barrera no incluyó de forma obligatoria la expulsión como medida accesoria. Según el abogado Jorge Zúñiga para El Comercio, al finalizar la pena, el INPE no posee facultades migratorias para mantener retenido al interno bajo ninguna circunstancia legal.

El especialista sostiene que la institución penitenciaria debe disponer la libertad inmediata del reo una vez cumplido el tiempo. No existe posibilidad de traslado a otras dependencias si no hay una orden judicial previa que faculte una detención adicional más allá de la ejecución penal.

Zúñiga explicó que para los internos que fueron procesados con leyes anteriores, se debe cumplir la totalidad de la pena. La falta de una cláusula de salida obligatoria en el fallo original impide que se apliquen los mecanismos de expulsión inmediata que rigen hoy.

Alias 'Catire': El riesgo de que el primer rostro del Tren de Aragua en el Perú quede libre en agostohttps://t.co/Hz00iPrCnr — El Comercio (@elcomercio_peru) May 11, 2026

Antecedentes de libertad para miembros del Tren de Aragua

Existe un temor real de que se repita la historia de Víctor Rivero Álvarez, cómplice de 'Catire', quien ya salió de prisión. Al no existir sustento legal para su expulsión, este integrante de la organización criminal recuperó su libertad y hoy su paradero es totalmente desconocido.

Rivero fue puesto a disposición de la División de Extranjería tras seis años de encierro, pero quedó libre. Este antecedente demuestra la vulnerabilidad de los procesos administrativos peruanos frente a delincuentes que integran facciones sanguinarias y que logran evadir la vigilancia del Estado fácilmente.

Este escenario de inseguridad jurídica pone en jaque a la División de Extranjería de la PNP y a Migraciones. Sin una ruta administrativa firme, otros sentenciados como Zorrilla Velásquez y Alcántara Brito también podrían seguir los mismos pasos y permanecer en el país tras salir de la cárcel.

Las autoridades deben actuar con celeridad antes de que termine el mes de agosto para evitar que 'Catire', el primer rostro del Tren de Aragua en el Perú, recupere su libertad plena. La seguridad ciudadana depende de resolver este riesgo de liberación mediante una gestión migratoria eficiente.