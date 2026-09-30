Presunta "pelea" entre pilotos obliga a Flydubai a desviar vuelo de Dubái a Tel Aviv hacia Arabia Saudita

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un vuelo comercial de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv habría sido desviado hacia Arabia Saudita luego de registrarse un incidente durante el trayecto. Según fuentes consultadas por CNN, una situación violenta entre dos pilotos habría obligado a modificar el rumbo de la aeronave, que posteriormente habría aterrizado en Tabuk.

Desvió de vuelo comercial genera alarma

De acuerdo con los datos de seguimiento revisados por CNN, el avión habría experimentado un descenso repentino de aproximadamente 5.304 metros en apenas dos minutos, al pasar de una altitud cercana a los 10.363 metros a unos 5.060 metros. Minutos después, la aeronave habría emitido una señal de emergencia, aumentando la preocupación por lo ocurrido.

La situación habría provocado una respuesta inmediata de las autoridades israelíes, debido a que el avión se dirigía hacia Tel Aviv y transportaba pasajeros. Según CNN, aviones de combate israelíes habrían sido desplegados después de que se recibiera el mensaje de emergencia, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa habrían participado en consultas de seguridad.

En un primer momento, un funcionario israelí habría señalado que el hecho no correspondería a un secuestro, sino que aparentemente se trataría de un incidente interno entre miembros de la tripulación. Esta primera versión habría sido recogida mientras las autoridades intentaban establecer qué había ocurrido dentro de la cabina durante el vuelo.

Sin embargo, posteriormente habrían surgido nuevas hipótesis sobre el origen de la emergencia. RT Actualidad habría informado que los dos pilotos habrían protagonizado una pelea y que uno de ellos, presuntamente el copiloto, habría apuñalado varias veces al capitán antes de que otros miembros de la tripulación y pasajeros intervinieran.

Asimismo, RT Actualidad habría difundido la posibilidad de que el enfrentamiento no hubiera sido espontáneo y que uno de los pilotos habría intentado tomar el control de la aeronave. Según esta versión, también se habría investigado la hipótesis de que el supuesto objetivo hubiera sido provocar un accidente con los pasajeros a bordo.

Otra posibilidad mencionada por RT Actualidad habría sido que uno de los pilotos hubiera intentado suicidarse y llevar al avión hacia un descenso peligroso. Los datos de seguimiento citados en el reporte habrían mostrado una caída repentina durante la fase de crucero, mientras que el otro piloto presuntamente habría intervenido para recuperar el control de la aeronave.

Following situation assessments and passenger testimonies, Israel is treating the incident as a full-fledged terrorist attack. It appears that the co-pilot repeatedly stabbed the captain. Once the attack began, several crew members and passengers managed to break through the... https://t.co/BXS4kIjGXk — Amit Segal (@AmitSegal) September 30, 2026

El avión habría transmitido además los códigos 7700 y 7500 del transpondedor. El primero indicaría una emergencia general, mientras que el segundo estaría asociado internacionalmente con una posible interferencia ilícita. Estas señales habrían contribuido a generar inicialmente temores sobre un posible secuestro de la aeronave.

Finalmente, el vuelo habría aterrizado sin incidentes en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Hasta el momento descrito en las informaciones proporcionadas, la causa exacta de la emergencia continuaría bajo investigación. Por ello, las versiones sobre una pelea, un intento de secuestro o un eventual ataque deberían mantenerse como hipótesis y no como hechos comprobados.