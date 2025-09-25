Día del Shopping 2025: ¿Cómo proteger tu dinero y comprar de forma segura?

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Quedan pocas horas para que el Perú celebre el Día del Shopping 2025 el cual se llevará a cabo el sábado 27 y domingo 28 de septiembre donde miles de peruanos asistirán a los diversos centros comerciales del país para aprovechar las jugosas ofertas que se brindarán.

De acuerdo a la información, los establecimientos brindarán descuentos de hasta el 70% en diversos productos, además muchas tiendas extenderán su horario de atención hasta las 11:00 p.m. Habrán espectáculos, eventos en malls y otras promociones especiales en productos de moda, tecnología, hogar y bienestar.

Día del shopping 2025

Durante estas fechas donde el consumo se dispara a niveles impensados, muchos ciudadanos pueden tener complicaciones con la seguridad de sus compras y dinero en las diferentes transacciones.

Por ello, diversas autoridades han recomendado en más de una ocasión que los usuarios que asistan a los centros comerciales este fin de semana dejen de lado el efectivo y prioricen la utilización de billeteras digitales como Yape, Plin o Prexpe.

Pese a que en el último tiempo estos aplicativos han calado en gran parte de la población, el estudio Radiografía de la seguridad digital en Lima indica que el 95 % de los consumidores ya las utiliza; sin embargo, un 84 % aún muestra su rechazo por estas alternativas.

Esta última alternativa, recién llegada al mercado, permite abrir cuentas en soles y dólares, además de ofrecer una tarjeta física y virtual para realizar pagos en cualquiera de las dos monedas. De esta manera, los usuarios pueden separar los gastos del Día del Shopping de sus cuentas principales.

"En fechas de alto consumo como el Día del Shopping, lo más importante es mantener control de tus finanzas y reducir riesgos innecesarios. Con Prexpe, los usuarios pueden separar sus gastos, pagar de forma segura con QR o mediante tokenización, y tener toda la información centralizada en la app para tomar decisiones inteligentes sobre su dinero", afirmó Susan Raczy.

Millones de peruanos visitarán los centros comerciales este fin de semana.

Se estima la asistencia de más de 4 millones de clientes

La Asociación de Centros Comerciales del Perú estima que más de 4 millones de usuarios visitarán los distintos locales del país y las ventas superarán los S/ 2,950 millones de soles.

Sin duda esta será una fecha significativa en los ciudadanos la cual servirá de importante inyección económica en el mercado interno.

De esta manera, este 27 y 28 de septiembre se celebrará el Día del Shopping 2025 en el Perú por lo que millones de usuarios visitarán los principales centros comerciales del país.