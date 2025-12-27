Comandante general de la PNP asegura que extorsiones disminuyeron en el país: "En un 25,8 %"

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el Perú atraviesa por una profunda crisis de inseguridad y criminalidad que viene cobrando vidas y enlutando familias. Pese a ello, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguró que las denuncias por extorsión han disminuido de manera importante en este 2025.

Extorsiones en el Perú disminuyeron en 25 % en el 2025

El jefe de la Policía Nacional del Perú visitó los estudios de Panamericana para dar un balance de este año que ya se va. Durante la entrevista, Arriola aseguró que las denuncias por extorsión se redujeron en 25,8 % gracias al trabajo en conjunto no solo de la institución que dirige, sino de otras entidades como Osiptel y de la propia ciudadanía.

"El balance ha sido constatar la disminución de las extorsiones en un 25.8%, ha sido muy importante porque se han integrado los esfuerzos de la Policía Nacional, ha habido la colaboración de la ciudadanía al denunciar (...) ha habido una interacción con Osiptel, ha habido el bloqueo de las líneas", inició.

A su vez, destacó el trabajo realizado por las fuerzas del orden los cuales capturaron y desarticularon organizaciones criminales dedicadas a esta práctica criminal contra transportistas, emprendedores y otros sectores de la población.

"Se han sacado de circulación hasta 3 veces más de los detenidos por extorsión. Interdiario o diario están cayendo organizaciones y bandas criminales dedicadas a la extorsión, con pruebas y evidencias", añadió.

Destaca ampliación del estado de emergencia

En esa misma línea, Arriola Delgado señaló que el estado de emergencia declarado por la gestión de José Jerí ha permitido alcanzar estos resultados ya que la estrategia utilizada esta vez ha sido distinta a las anteriores.

Esto permitió encontrar lo que llamó como sostenimiento por lo que decidieron ampliar esta medida por tercer mes consecutivo. Por último, destacó que el presidente anuncie para el 2026 un nuevo plan de seguridad que les dará mayor herramientas para combatir este flagelo.

"Este estado de emergencia ha permitido llegar a estos resultados. Hay un termino que se llama sostenimiento de lo que viene resultando de manera positiva y hay que mantenerlo y es por eso que se ha ingresado a este tercer mes, además que va coincidir con el anuncio que hizo el presidente de la República del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana", finalizó.

