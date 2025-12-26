Lima necesita 12 mil buses nuevos para enfrentar su crisis de transporte, según experto

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tránsito en Lima se ha convertido en uno de los más lentos de la región. Según un estudio realizado en octubre, la velocidad promedio vehicular en la capital peruana es de apenas 14.2 km/h, muy por debajo de ciudades como Santiago de Chile (22.3 km/h), Bogotá (18.2 km/h) o Ciudad de México (17.6 km/h).

El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, advirtió que, de mantenerse esta tendencia, en pocos años la velocidad podría descender a 10 km/h o menos, lo que afectaría gravemente la movilidad y la calidad de vida de millones de limeños.

La propuesta: un sistema integrado

Para enfrentar esta crisis, Quispe Candia planteó la creación de un sistema integrado de transporte que articule las diferentes rutas y operadores. Sin embargo, señaló que no puede esperarse que los actuales propietarios de empresas de transporte lo implementen, debido a su limitada capacidad económica y dificultades para acceder a créditos bancarios.

Por ello, sugirió que el Estado impulse la formación de consorcios o grupos empresariales y, de manera inicial, adquiera una flota de 12 mil buses nuevos.

Lima necesita 15 mil buses para toda su población.

Actualmente, Lima requiere alrededor de 15 mil buses para cubrir la demanda. Con la compra de 10 mil o 12 mil unidades nuevas, el Estado podría superar de inmediato el déficit, dejando un margen de 3 mil a 5 mil buses que ya circulan y cumplen con estándares mínimos (menos de cinco años de uso y más de nueve metros de largo).

Quispe Candia destacó que este esfuerzo debería realizarse bajo el esquema de asociación público-privada (APP), lo que permitiría una gestión más eficiente y sostenible.

Financiamiento, Proinversión e infraestructura pendiente

El especialista recordó que Proinversión tiene la capacidad de establecer APP de manera independiente y que el Estado ha asignado 27 mil millones de soles para atender necesidades de infraestructura y transporte. Este presupuesto, según indicó, podría destinarse a la renovación de la flota y a la implementación del sistema integrado.

Además del transporte, Quispe Candia subrayó la importancia de mejorar la semaforización en Lima, responsabilidad de los alcaldes. Señaló que el sistema actual está desactualizado y no responde a las exigencias de una ciudad con más de 10 millones de habitantes.

La propuesta de un sistema integrado y la compra de 12 mil buses nuevos busca atacar de raíz el problema de movilidad en Lima. Con velocidades cada vez más bajas y un parque vehicular saturado, la ciudad necesita medidas urgentes que combinen inversión pública, participación privada y modernización de la infraestructura.