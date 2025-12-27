¡En menos de 24 horas! Nuevo TEMBLOR remece HOY Lima: AQUÍ el epicentro y magnitud del último sismo

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú no deja de temblar! Se han registrado sismos continuos en nuestro país, precisamente en la capital. Conoce todos los detalles del más reciente movimiento telúrico que sorprendió a más de uno en la mañana de este sábado, 27 de diciembre, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sacude Lima este sábado

De acuerdo al informe revelado, a través de sus redes sociales, el Centro Sismológico Nacional del IGP detalla que el sismo sentido este sábado, se registró alrededor de las 9:22 a.m. con una magnitud de 3.5 a 24 kilómetros al oeste de la Provincia Constitucional del Callao con una profundidad de 62 kilómetros, con una latitud -12.01 y longitud -77.33.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, que mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir Perú, agregó que el temblor que también se sintió en distintos puntos de la capital fue de intensidad nivel II-III en la escala de Mercalli Modificada.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0828

Fecha y Hora Local: 27/12/2025 09:22:00

Magnitud: 3.5

Profundidad: 62km

Latitud: -12.01

Longitud: -77.33

Intensidad: II-III Callao

Referencia: 24 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callao — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 27, 2025

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sostuvo que el último sismo sentido en el Callao este sábado, tuvo como epicentro el mar.

Ante esta nueva actividad sísmica exhorta a la ciudadanía a mantener siempre la calma, evaluar la situación y ayudar a los demás. Asimismo, les recuerda que durante un evento de mayor intensidad, deben alejarse de las ventanas, repisas o cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

Epicentro del sismo sentido en el Callao.

¿Dónde fue el otro sismo sentido en Lima?

No solo el sismo en el Callao tomó por sorpresa a la ciudadanía, ya que según el IGP otro temblor se registró horas previas, precisamente a la 1:17 a.m. con una magnitud de 3.5 a 25 kilómetros al suroeste de Mala, Cañete, con una profundidad de 54 kilómetros con una intensidad nivel II-III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0826

Fecha y Hora Local: 27/12/2025 01:17:06

Magnitud: 3.5

Profundidad: 54km

Latitud: -12.85

Longitud: -76.76

Intensidad: II-III Mala

Referencia: 25 km al SO de Mala, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 27, 2025

Consejos y recomendaciones ante un sismo

Es importante recordar que el Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que registra actividad sísmica constante. Por ello, Defensa Civil invoca a los ciudadanos a contar con un plan familiar de emergencias vigente y una mochila de emergencia equipada para afrontar los desastres naturales, recordando que los artículos a incluir deben ser productos no perecederos y botiquín de primeros auxilios.

Los sismos son movimientos vibratorios que se originan en el interior de la tierra y se propagan en forma de ondas, causados por los movimientos de las placas tectónicas que colisionan entre sí. Uno de estos se sintió este sábado 27 de diciembre en el Callao, con una magnitud de 3.5, según el IGP.