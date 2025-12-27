RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Actividad sísmica

¡En menos de 24 horas! Nuevo TEMBLOR remece HOY Lima: AQUÍ el epicentro y magnitud del último sismo

Otro temblor sorprendió a la capital este sábado, 27 de diciembre, en menos de 24 horas. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro de este reciente sismo registrado en Lima, según el IGP.

Temblor en Lima.
Temblor en Lima. (Difusión)

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/12/2025

Síguenos en Google News Google News

¡Perú no deja de temblar! Se han registrado sismos continuos en nuestro país, precisamente en la capital. Conoce todos los detalles del más reciente movimiento telúrico que sorprendió a más de uno en la mañana de este sábado, 27 de diciembre, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sacude Lima este sábado

De acuerdo al informe revelado, a través de sus redes sociales, el Centro Sismológico Nacional del IGP detalla que el sismo sentido este sábado, se registró alrededor de las 9:22 a.m. con una magnitud de 3.5 a 24 kilómetros al oeste de la Provincia Constitucional del Callao con una profundidad de 62 kilómetros, con una latitud -12.01 y longitud -77.33.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, que mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir Perú, agregó que el temblor que también se sintió en distintos puntos de la capital fue de intensidad nivel II-III en la escala de Mercalli Modificada. 

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sostuvo que el último sismo sentido en el Callao este sábado, tuvo como epicentro el mar. 

Temblor sacude Perú HOY, 27 de diciembre: ¿Cuál fue el epicentro y magnitud del ÚLTIMO sismo?
Lee también

Temblor sacude Perú HOY, 27 de diciembre: ¿Cuál fue el epicentro y magnitud del ÚLTIMO sismo?

Ante esta nueva actividad sísmica exhorta a la ciudadanía a mantener siempre la calma, evaluar la situación y ayudar a los demás. Asimismo, les recuerda que durante un evento de mayor intensidad, deben alejarse de las ventanas, repisas o cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

Epicentro del sismo sentido en el Callao.
Epicentro del sismo sentido en el Callao.

¿Dónde fue el otro sismo sentido en Lima?

No solo el sismo en el Callao tomó por sorpresa a la ciudadanía, ya que según el IGP otro temblor se registró horas previas, precisamente a la 1:17 a.m. con una magnitud de 3.5 a 25 kilómetros al suroeste de Mala, Cañete, con una profundidad de 54 kilómetros con una intensidad nivel II-III.

Temblor remece Perú esta noche: AQUÍ el epicentro y magnitud del ÚLTIMO sismo sentido HOY viernes
Lee también

Temblor remece Perú esta noche: AQUÍ el epicentro y magnitud del ÚLTIMO sismo sentido HOY viernes

Consejos y recomendaciones ante un sismo

Es importante recordar que el Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que registra actividad sísmica constante. Por ello, Defensa Civil invoca a los ciudadanos a contar con un plan familiar de emergencias vigente y una mochila de emergencia equipada para afrontar los desastres naturales, recordando que los artículos a incluir deben ser productos no perecederos y botiquín de primeros auxilios.

Los sismos son movimientos vibratorios que se originan en el interior de la tierra y se propagan en forma de ondas, causados por los movimientos de las placas tectónicas que colisionan entre sí. Uno de estos se sintió este sábado 27 de diciembre en el Callao, con una magnitud de 3.5, según el IGP.

Temas relacionados Callao COEN-INDECI IGP Lima Movimiento Telúrico Sismo temblor

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA