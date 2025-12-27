RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Lamentable pérdida

¡Luto en la CUMBIA! Fallece reconocido COMPOSITOR y líder musical de Zafiro Sensual, Dennys Quevedo

El mundo de la cumbia sanjuanera está de luto tras confirmarse el fallecimiento del conocido compositor y líder musical de Zafiro Sensual, Dennys Quevedo, a los 37 años de edad.

Falleció Dennys Quevedo, compositor y director musical.
Falleció Dennys Quevedo, compositor y director musical. (Composición Exitosa)

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 27/12/2025

La cumbia peruana se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del reconocido compositor y líder musical de la agrupación Zafiro Sensual, Dennys Quevedo. Amigos y familiares le rinden homenaje con sentidos mensajes de despedida en redes sociales.

Murió Dennys Quevedo, líder y compositor musical

En la mañana de este sábado, 27 de diciembre, una lamentable noticia remeció el mundo del espectáculo y la música sanjuanera. El grupo 'Zafiro Sensual', que ha calado en los corazones de todos los peruanos con sus éxitos 'Vete Ya', 'Mi Princesita', 'A qué has venido', 'Mi corazón se ha enamorado', anunció a través de su cuenta oficial de Facebook, que su líder y director, Dennys Quevedo, murió a los 37 años.

Según fuentes cercanas, el deceso de Quevedo Godos, reconocido por su labor como compositor, arreglista y director musical, con una trayectoria marcada por el talento, la perseverancia y el amor por la música, se dio pasada las 4 de la madrugada de hoy en una clínica local de Piura donde permanecía internado, aparentemente por un paro cardiaco.

"Hoy las notas se visten de negro y el escenario guarda silencio. Con gran dolor, anunciamos que nuestro guía y maestro, Dennys Alexander Quevedo Godos, ha partido a la eternidad para dirigir la orquesta celestial", expresó la orquesta en un inicio.

Irreparable pérdida en la música sanjuanera

 

Zafiro Sensual anuncia la pérdida de Dennys Quevedo, en Piura.
Zafiro Sensual anuncia la pérdida de Dennys Quevedo, en Piura.

 

 

Noticia en desarrollo...

