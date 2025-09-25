Llega a Chiclayo La Gran Feria de Capacitación en Construcción gratuita

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el Perú, la construcción de viviendas continúa siendo mayoritariamente informal: el 63% de las edificaciones levantadas entre 2007 y 2024 corresponden a procesos no formales, lo que equivale a más de 1.6 millones de nuevas viviendas sin licencia ni asistencia técnica adecuada (IPE, 2025). Muchas de ellas, ubicadas en zonas periféricas y vulnerables, carecen de estructuras seguras y servicios básicos, y una de cada tres familias lleva más de 20 años sin acceso pleno a agua, electricidad o desagüe.

En Lambayeque, esta realidad se agrava por la exposición a fenómenos climatológicos como lluvias intensas e inundaciones vinculadas al Fenómeno de El Niño costero, que han afectado seriamente a distritos como Chiclayo, donde se estima que miles de viviendas informales se encuentran en zonas de alto riesgo, según reportes de Defensa Civil y el COER Lambayeque.

Una feria para impulsar la construcción segura

Este escenario evidencia la urgencia de impulsar capacitaciones técnicas que fortalezcan la construcción segura, reduzcan la vulnerabilidad de las edificaciones y promuevan mejores oportunidades para los especialistas del sector.

En este marco, Sodimac anuncia la llegada de la Gran Feria de Capacitación a Chiclayo, este sábado 27 de septiembre, consolidando el proceso de descentralización iniciado en Arequipa y reafirmando su compromiso de acercar este evento gratuito a más regiones del país.

Esta feria gratuita está dirigida principalmente a maestros de obra, gasfiteros, electricistas, pintores y técnicos del sector construcción, aunque también se espera la participación de estudiantes y jóvenes interesados en perfeccionar sus habilidades. La feria busca acercar conocimientos y herramientas que permitan a los profesionales "construir bien", con mejores estándares de calidad y seguridad, reforzando así el compromiso de Sodimac y Maestro de ser un aliado estratégico para el crecimiento del sector construcción en el Perú.

Meta y actividades

La Gran Feria de Capacitación tiene como meta convocar a más de 1,500 asistentes en Chiclayo, quienes podrán acceder gratuitamente a charlas técnicas, talleres prácticos y demostraciones de producto dictadas por reconocidas marcas del sector y aliados estratégicos. Cada capacitación culminará con la entrega de un diploma de participación, un valor agregado que contribuye a la formalización y profesionalización de los especialistas.

"Que Chiclayo reciba esta feria representa un paso firme en nuestro compromiso de descentralizar el acceso a la capacitación técnica. El norte del país tiene un enorme potencial y también grandes desafíos en materia de construcción segura, por lo que nuestro objetivo es acompañar a los especialistas en su crecimiento profesional", comentó Piero Campos, Gerente Comercial y de Marketing de Sodimac.

Durante la feria se abordarán temas clave como el impacto climatológico en la construcción adaptada a las condiciones locales con énfasis en lluvias, inundaciones y radiación solar, además de espacios de actualización en gestión de obras, nuevas tecnologías y prácticas sostenibles. El evento contará también con la participación de instituciones y marcas líderes del sector como Klar, Bosch, Donosti, Plastica, Grupo Bonnett, Ladrillo Fortes, Forestal Pama, Bombas Rowa, Cerámica San Lorenzo, Dimfer, Yale, Maderera Andina, Norton, Koplast, Dewalt, entre muchas otras.

Como parte de su compromiso con la capacitación continua y la promoción de una construcción más segura, Sodimac realizará este sábado 27 de septiembre la segunda edición descentralizada de la Gran Feria de Capacitación en Sodimac Patazca (Hermanos Galindo, Urb. Patazca), de 10 a.m. a 7 p.m. Los asistentes podrán participar de manera gratuita y recibirán un diploma que respalda su capacitación. Regístrese gratuitamente en: La Gran Feria Chiclayo | Sodimac.com.peLa Gran Feria Chiclayo | Sodimac.com.pe