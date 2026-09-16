Prefijo 500: Crisólogo Cáceres explica cómo el MTC evitará que delincuentes suplanten a empresas

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El nuevo prefijo 500 para llamadas comerciales tendrá un proceso de asignación que busca identificar a los proveedores autorizados. Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, explicó en conversación con Exitosa que los delincuentes no podrán utilizar esta numeración libremente para hacerse pasar por empresas, debido a las verificaciones previstas por el MTC.

Un proceso controlado por el MTC

En entrevista con Exitosa, Crisólogo Cáceres señaló que la asignación del prefijo 500 no será automática. El presidente de ASPEC precisó que deberá seguirse un procedimiento para determinar qué empresa podrá obtener la numeración. El MTC tendrá a su cargo las verificaciones correspondientes antes de concretar la asignación.

"Va a haber todo un procedimiento", indicó.

La medida busca que el número utilizado en una llamada comercial pueda estar relacionado con un proveedor identificado. La regulación establece que la numeración especial será administrada bajo reglas específicas, de modo que el prefijo 500 no pueda ser colocado libremente por cualquier persona o empresa para presentar una comunicación como legítima.

El Decreto Supremo N.° 018-2026-MTC establece que las comunicaciones destinadas a brindar información con fines comerciales o publicitarios deberán utilizar la serie de numeración que comienza con 500. La disposición comprende llamadas realizadas desde líneas móviles y fijas, además de determinadas comunicaciones mediante mensajes de texto.

Numeración permitirá identificar llamadas

Según la norma, los operadores deberán garantizar que el número completo sea mostrado correctamente en el equipo receptor. El formato permitirá que el usuario reconozca que se trata de una comunicación comercial antes de decidir si responde o no la llamada.

Además, cada número de la serie 500 estará asociado a un proveedor, mientras que los operadores deberán realizar las acciones necesarias para permitir la identificación y trazabilidad de las comunicaciones. El objetivo establecido por el MTC es facilitar el reconocimiento del remitente de llamadas y mensajes comerciales.

La regulación también contempla mecanismos destinados a evitar la adulteración de la numeración mostrada al usuario. El MTC ha señalado que la verificación del número de origen resulta necesaria para prevenir prácticas de suplantación y facilitar el seguimiento de comunicaciones que presenten características irregulares.

Las empresas operadoras tendrán un plazo de 180 días calendario para adecuar sus redes a las nuevas disposiciones. Durante ese periodo deberán implementar los cambios técnicos necesarios para cumplir con las condiciones establecidas para la utilización del prefijo 500.

El esquema contempla además obligaciones para los proveedores que realicen comunicaciones comerciales. Por ello, el prefijo 500 estará vinculado a un procedimiento de asignación, identificación y trazabilidad. Cáceres destacó que las verificaciones del MTC permitirán determinar qué empresa podrá utilizar esta numeración y evitar que sea empleada para aparentar la identidad de un proveedor autorizado.